日本旅遊注意！珊珊颱風後天登陸九州　日航取消今明122個航班

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今年第10號颱風「珊珊」在日本九州南方海面緩步轉向，預估明（28）日轉北後將直撲九州地區，並一路貫穿日本列島，影響時間拉長，對日本帶來巨大衝擊。日本航空（JAL）下午宣布，取消今明總計122個航班，影響旅客數逾5000人。根據日本氣象廳今日下午15時的最新路徑預報圖顯示，珊珊颱風目前位於九州奄美大島奄美市東北東方約100公里海面上，持續朝西北方向緩慢前進，中心氣壓為950百帕，近中心最大風速為每秒45公尺。珊珊颱風準備侵襲，也讓日本各大交通單位嚴加戒備，日本各家JR公司表示，東海道新幹線與山陽新幹線從8月29日到31日間，有可能在全線或部分區間採取預防性停駛或長時間停駛等措施，九州新幹線列車明天開始有可能採取預防性停駛。隨著颱風逐漸逼近，日本航空公司宣布取消今明2日、一共122個國內線及國際線航班。全日本空輸（All Nippon Airways）也提醒，今日起到8月30日止，將可能出現航班延誤或取消的情況，請旅客隨時注意。