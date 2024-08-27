斷言民眾黨還沒死透　黃揚明：支持度沒跌到這數字就還有底氣

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民眾黨主席柯文哲的假帳風暴未平，又遭爆用選舉補助款4300萬買辦公室，登記在自己名下。《美麗島電子報》26日公布最新民調，民眾對於柯文哲的信任度，有23.4%民眾表示信任，有69.1%不信任柯文哲，比去年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時，暴增23.1個百分點；《鏡新聞》最新民調也顯示，民眾黨支持度僅剩14.4%，比上一次調查下降了3.7%。對此，資深媒體人黃揚明直言，民眾黨「還沒死透」，支持度沒跌到5%以下，就還有能量和底氣。黃揚明今（27）日在節目《大新聞大爆卦》中指出，柯文哲因近期爭議受到重傷，不過民眾黨到2028年以前，每年仍有1.5億政黨補助金以及8席立委，且2026年還可以拚議員選舉。針對近期民調，黃揚明分析，民眾黨支持度的跌幅「還沒死透」，若要死透恐會跌到5％以下，目前依照數據來看，民眾黨還有一些底氣，第三勢力還是有能量，不過柯文哲未來是否還有其他事件被爆出，這些底氣都會跟著有所變化。《美麗島電子報》民調為戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查對象為設籍在調查範圍年滿20歲的民眾；調查時間為2024年8月21日至8月23日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。《鏡新聞》民調委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年8月24日至8月25日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話554人、手機545人，共1,099份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.96%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台。