環境部預告修正放流水標準　事業廢水氨氮管制總量估將升至92%

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環境部今（27）日預告修正《放流水標準》，增訂或加嚴氨氮、磷、銅、自由有效餘氯等項目的管制，預計事業廢水氨氮管制總量可由80%提升至92%，並且減少高濃度磷排入水體的負荷，持續降低特定流域銅濃度，提升水體品質並促進廢（污）水資源化推動。環境部說明，2011年起放流水標準增訂晶圓製造、半導體製造業等13類對象氨氮管制以來，已具相當污染削減成效，但未受到管制的氨氮事業當中，製革業（濕藍皮製成成品皮者）、印刷電路板製造業、屠宰業、肉品市場以及醫院、醫事機構等廢水氨氮排放總量仍然相對較高，而有納入管制需要，因此增訂放流水標準氨氮管制。環境部表示，目前磷屬營養鹽且為減輕水體生態影響，國內磷物質管制僅適用於排放自來水水質水量保護區對象，不過參考國外管制情形，並且考量部分業別高濃度磷廢水排放，也將影響水體或造成水體優養化，於是便先針對磷排放濃度較高且具循環使用潛勢的晶圓製造、半導體製造業、光電材料與元件製造業、科學工業園區專用污水下水道系統等對象，增訂放流水標準總磷管制。環境部指出，2017年起推動一定規模以上金屬相關產業、科學工業園區、工業區、石油化學專業區等加嚴放流水標準銅管制限值，已具一定污染削減成效，考量部分流域銅的水體分類水質標準達成率較低，因此為了提升水體品質、促使業者推動銅的資源化，於是針對前述對象與原本未達一定規模金屬相關產業，分別加嚴放流水標準銅管制限值。另外，為了避免醫院、醫事機構與公共污水下水道系統過量加氯，導致餘氯過高或產生消毒副產物，危害水生生物，環境部提到，《放流水標準》亦有增訂放流水標準的自由有效餘氯管制，排放限值不得超過2mg/L，不過為了因應傳染病防治或特殊衛生清潔消毒需求，得不適用該項標準。環境部強調，基於國際管制趨勢、國內事業廢水調查結果、水體水質影響、國內輿情關注與處理技術可行性等考量訂定《放流水標準》，已有充分給予緩衝期，其中若以總磷為例，除了三階段限值分別給予緩衝期，而有技術困難或涉及工程等改善措施者，另得提出放流水污染物削減管理計畫，延後管制施行日期。環境部提到，現正推動廢水處理新技術研發與推廣，對於有意願採行資源化、低碳化等技術而且符合資格者，亦可提出示範案場補助申請。