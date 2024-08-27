柯文哲拿政黨補助款買商辦惹議　謝志偉用一句話酸爆！

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民眾黨主席柯文哲拿總統選舉補助款購置個人辦公室，引起外界關注。對此，我國駐德代表謝志偉今（27）日表示，「重點不在是否買得起房子，而是在於是否對得起盤子」。民進黨籍台北市議員林延鳳指控，柯文哲在5月10日以個人名義，花4300萬元現金購入位在立法院附近、台北市林森南路與濟南路口的濟南大樓48.76坪商辦。對此，柯文哲回應，選舉補助款民眾黨是參照其他黨的慣例，民眾黨的規定是1/3歸中央黨部、2/3歸個人，他也參考其他過去總統候選人的例子，要用這筆錢設個人辦公室，是長期要用的。對此，謝志偉透過臉書開酸，「重點不在是否買得起房子。而是在於是否對得起盤子」。此外，民進黨立委林楚茵也批評，中華民國民選總統候選人從1996年來沒幾組，攤開表格就能發現，幾乎是捐給所屬政黨使用、成立基金會、做公益；她強調，沒有任何一組候選人跟柯文哲一樣，用選舉補助款購屋並登記在個人名下。