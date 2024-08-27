鄭文燦涉貪污！辯稱不知道手提袋內裝5百萬　檢方從重求刑12年

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲檢警另外在鄭文燦住處主臥室邊柱旁的暗櫃內，發現678萬5千元現鈔。（圖／翻攝黃國昌臉書）

桃園市前市長鄭文燦被控在任內貪污500萬，桃園地檢署依貪汙罪嫌聲押卻兩度被法院裁定交保，經檢方抗告，桃園地方法院上（7）月11日第三度召開羈押庭，認定鄭文燦犯罪嫌疑重大、有逃亡及勾串共犯或證人之虞，裁定羈押並禁止接見、通信；由於鄭文燦辯稱不清楚廖姓地主所帶來的黑色手提袋內藏有5百萬賄款，因此檢方認為鄭文燦惡性甚重，今（27）日偵結依涉犯貪污治罪條例等案起訴鄭文燦等11人，並建請法院將鄭文燦判刑12年。據了解，鄭文燦被控在2017年間擔任桃園市長期間，桃園市府辦理「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」，農地自辦市地重劃案時，廖姓地主認為若以區段徵收配地較少，採自辦重劃配地較多，獲利估計可達35億元，因此涉嫌於2017年9月間拿500萬元行賄鄭文燦，但隔年8月因案未過，鄭文燦遂將錢退還。不過，檢方認為鄭文燦的犯行仍構成不違背職務收賄罪，附上蒐證資料與行賄者筆錄向法院聲請搜索票，不過6月30日及7月1、2、4日四度聲請搜索，皆被法院駁回，檢察官遂在5日指揮調查員攜傳票帶回鄭文燦訊問後，當庭逮捕聲押。法官雖認為犯罪嫌疑重大，不過無沒羈押必要，裁定5百萬元交保，後續檢方提起抗告，高院發回更裁，桃院仍裁定1千2百萬元交保，最終檢方再提抗告，桃院7月11日召開第三次羈押庭，檢方提出鄭文燦在7月5日傳給施姓秘書應訊答辯方向內容，法官認為鄭確實有串證疑慮，最終羈押成功。今天地檢署今天偵結，依涉犯貪污治罪條例等案起訴鄭文燦等11人，檢方指出，全案分四部分犯罪事實，第一部分，鄭文燦涉嫌對於職務上行為收受賄賂罪，楊姓、侯姓、廖姓、黃姓被告涉嫌對於職務上行為交付賄賂罪；第二部分，蔡姓律師涉嫌詐欺取財罪。第三部分，廖姓、黃姓、謝姓被告涉嫌業務侵占罪、業務上文書登載不實罪、洗錢罪、故意填製不實會計憑證罪；第四部份，游姓被告涉嫌非公務員洩漏國防以外秘密罪。檢方召開記者會說明，檢方表示鄭文燦涉犯貪污、洗錢罪、涉犯業務侵占等4大罪，貪污部分求處12年徒刑。本案經訊問131人次、搜索40處後，扣得相關筆記本、電腦等證物，在鄭文燦住處主臥室邊柱旁的暗櫃內，發現兩個上鎖保冷袋，裡面裝有678萬5千元現鈔，涉嫌財產來源不明部分，將另行偵辦。據悉，針對2017年9月間收受裝有5百萬現金手提袋一事，鄭文燦辯稱是廖姓地主以丟包方式放在官邸內，自己根本不知道裡面有錢，但檢方實測5百萬現金可放進小型購物袋，且重量達5公斤重，當天又是深夜交付，鄭文燦說詞難以採信，加上鄭文燦退還時，是用橡皮筋綑綁放進手提袋，與當初放在牛皮紙袋不同，因此可見鄭文燦確實知道該物為現金。