維他命C化粧品變色別再用！濃度非高就好　醫破解白天不能抹迷思

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲維他命C產品若開始改變顏色，通常代表產品氧化，效力恐已大幅降低。（圖／pixabay）

維他命C廣泛應用於各種護膚產品，例如含有維他命C的精華液，多數呈透明或帶有複方的乳白色，但若存放時間久了，民眾會發現其漸漸變成黃褐色，不免疑惑這是否還能使用？醫師說，維他命C產品變色代表已氧化，確實不建議再使用。針對維他命C化粧品，食藥署邀請台灣皮膚科醫學會醫師蔡逸姍加強宣導，她表示，維他命C也稱為抗壞血酸，對光線、溫度極為敏感，若暴露於光線下，會迅速降解、氧化，不僅降低其功效，還可能導致產品變質。蔡逸姍指出，市售維他命C產品常使用深色包裝，可有效阻擋光線，減慢維他命C降解速度，但當這類產品開始改變顏色，通常代表產品開始氧化，效力恐已大幅降低，不建議持續使用。此外，由於維他命C容易氧化與降解，因此化粧品中常使用維他命C衍生物來取代，例如抗壞血酸磷酸鎂鹽(MAP)和抗壞血酸磷酸鈉(SAP)，能有效保留維他命C功效，又不易被氧化，進而延長保存期限。蔡逸姍也說，人體無法自行合成維他命C，也很難在體內儲存，必須透過飲食或外用補充，但透過食物攝取的維他命C，僅約7%能成功到達皮膚細胞，因此建議可適度選用相關產品。對於含維他命C化粧品是否含量愈高愈好，蔡逸姍說，根據研究報告，化粧品的維他命C含量濃度只要介於10~20%，即可發揮不錯功效，濃度超過20%後效並無顯著增強效果，反而容易提高刺激、敏感。另坊間流傳著「維他命C不能在白天塗抹」，對此蔡逸姍說，研究指出，維他命C具抗氧化和光保護的效果，防曬前使用維他命C產品將可能增強防曬；至於白天使用維他命C使皮膚變黑的誤解，可能是因為維他命C本身帶有黃褐色，塗抹後容易誤認為膚色變深。蔡逸姍指出，現今某些市售產品經改良後無需冷藏，可直接存放在室溫下，但建議若購買時在銷售端採冷藏保存，在家中最好也冷藏處理。