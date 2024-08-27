熊霓爆消失胡瓜《綜藝大集合》節目！經紀方證實「提前結束合約」

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▲21歲樂天女孩熊霓外型火辣，感情世界受到關注。（圖／熊霓IG）

「樂天女孩」熊霓去年爆被胡瓜獨寵，因此傳出緋聞，之後又被拍到和補教名師徐薇兒子江大成約會，近期她被發現已經消失《綜藝大集合》許久，經紀公司時代創藝回應《NOWnews今日新聞》，「熊霓因從小習舞身體有舊疾需留意與保養，她希望能延續所學專長，以舞蹈及授課為主，公司予以尊重，提前結束合作關係。」熊霓被粉絲發現，已經在節目上許久不見她，似乎完全消失，她演藝事業幾乎停擺，根據《ETtoday》報導，熊霓爸證實，女兒已經提前結束合作，現在先以啦啦隊跟教學為主，女兒和新聞寫過的每個都是朋友。21歲樂天女孩熊霓外型火辣、電力十足，藉著一段應援影片紅到日本，她感情世界受到關注，她沒有正面回應，現在重心放在啦啦隊上，她日前才在社群平台上曝光一段在球場表演國標舞影片，吸引不捨目光。熊霓要表演前一天晚上，過世3年的哥哥有到夢裡抱著她，跟她說加油，讓熊霓忍淚：「我知道你一定還在我身邊，雖然今天是我一個人完成了這個表演，但我知道你一定都在天上看著我，我沒有讓你失望吧？」分享個人生活。