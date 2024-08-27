市場期盼輝達財報！美銀提醒又掀美股動盪：波動幅度可能達10%

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輝達（Nvidia）將於台灣時間29日清晨公布最新一季財報，受到過去幾季財報超出預期影響美股受到刺激，有外媒形容本週為「今年股市最重要的一週」，不過美銀全球研究公司對此也警告，輝達財報未達市場高度期待的結果受到低估，同時也提醒輝達股票的選擇權交易暗示了該股發布財報後，波動幅度可能達10%。AI晶片大廠輝達將於美東時間8月28日盤後公布最新一季財報，市場屏息以待，美銀全球的艾希斯（Gonzalo Asis）等分析師則在報告當中提醒，對於在今年持續貢獻標普500指數漲勢的輝達，仍有可能出現財報失色的情況，儘管從去年1月來輝達財報向來是美股短期表現的關鍵驅動力。分析報告稱，輝達股票的選擇權交易暗示該股發布財報後，波動幅度可能達10%，不過照過往經驗來看，該股在財報日公布後未曾暴跌超過8%，同時建議若要為更廣泛股市的影響避險，買進標普500指數賣權可能比買進輝達股票的賣權更具吸引力。該團隊分析認為，標普500指數賣權除了對輝達公布財報後的股市震盪足以避險，也對8月非農就業人口報告、美國9月製造業採購經理人指數（PMI）等足以衝擊市場的事件來說也屬避險。金融投資服務公司「Wedbush」分析師艾維斯（Dan Ives）則同樣提及輝達財報的重要性，在上週的一份報告中分析師指出，即將公布的輝達財報是「多年來最重要的科技收益」，對華爾街的影響不容小覷，甚至是近期股市最值得關注的事。