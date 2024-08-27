艾士特轉戰韓職起亞虎有原因！中信兄弟洋投三搶二　象騎士是關鍵

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▲中信兄弟球團簽下的多明尼加籍新洋投Angel Sanchez「象騎士」，是陽岱鋼前隊友。（圖／兄弟提供）

中信兄弟今（27）日宣布洋投艾士特將離開團隊，他被韓職起亞虎隊買斷，而起亞虎也有洋投James Naile因為下巴被強襲球擊中，需要開刀，因此艾士特變成「即刻救援」對象，根據韓國媒體報導，起亞虎是用特別條款，挖走艾士特，不過艾士特就只能投例行賽，不能投季後賽。起亞虎也面臨傷兵過多的狀況，主帥李杋浩接受媒體訪問時透露，James Naile開刀還要復健，目前人前往光州，需要持續觀察。此外，起亞虎也要解決投手不足的問題，艾士特只能在例行賽上場，反而要看的是，起亞虎未來季後賽狀況。