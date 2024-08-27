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艾士特轉戰韓職起亞虎有原因！中信兄弟洋投三搶二　象騎士是關鍵

記者吳政紘/綜合報導

▲中信兄弟投手艾士特離開中信兄弟，轉戰起亞虎。（圖／吳政紘攝）
▲中信兄弟投手艾士特離開中信兄弟，轉戰起亞虎。（圖／吳政紘攝）
中信兄弟今（27）日宣布洋投艾士特將離開團隊，他被韓職起亞虎隊買斷，而起亞虎也有洋投James Naile因為下巴被強襲球擊中，需要開刀，因此艾士特變成「即刻救援」對象，據了解，他已經上飛機，並在今天到球場收拾行李後，跟球員說再見，艾士特強調中信兄弟是「中職最強球隊」，而他的出走，也代表中信兄弟未來洋投大限前，會有五搶四的狀況，以目前來看，克迪、猛登幾乎都沒有問題，剩下的象魔力、象騎士、德保拉將會面臨強烈競爭。

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韓職洋將大限已截止　艾士特特別條款出走

艾士特在中職留下不錯成績，今年出賽20場，10勝9敗，防禦率高達2.77，而韓職洋將大限是8月15日，本來是沒有要他去，但因為出現突發狀況，艾士特變成「即刻救援」的對象。

起亞虎今年在韓職例行賽以71勝48敗排名第一，因此需要洋將幫助，才能維持跟其他球隊的勝差。根據韓國媒體報導，起亞虎是用特別條款，挖走艾士特，不過艾士特就只能投例行賽，不能投季後賽。

起亞虎也面臨傷兵過多的狀況，主帥李杋浩接受媒體訪問時透露，James Naile開刀還要復健，目前人前往光州，需要持續觀察。

此外，起亞虎也要解決投手不足的問題，艾士特只能在例行賽上場，反而要看的是，起亞虎未來季後賽狀況。

中信兄弟則是要處理艾士特離隊後的狀況，克迪、猛登都在安全名單，但德保拉今年起伏較大，又遇到家人過世，心情上也會有影響，象魔力可否展現過去壓制力，加上象騎士雖然在二軍表現優異，並不代表他在今年就有機會留下。

▲中信兄弟球團公告，日前球團簽下的多明尼加籍新洋投Angel Sanchez「象騎士」。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟球團簽下的多明尼加籍新洋投Angel Sanchez「象騎士」，是陽岱鋼前隊友。（圖／兄弟提供）

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