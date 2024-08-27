帶來10億元觀光效益！高市府海洋局辦高雄海洋派對清涼一夏活動

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▲在地幼兒園學童躍躍欲試，準備共同開箱水花樂園。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市政府副秘書長張家興、海洋局局長黃登福與高雄港土地開發公司董事長沈妙姿等人，共同參與高雄海洋派對水花樂園遊具開箱體驗活動。(圖／記者黃守作攝)

▲參與高雄海洋派對活動的大小朋友在現場清涼一夏。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局舉辦2024高雄海洋派對清涼一夏活動，25日圓滿落幕，9天來狂吸42.5萬人次朝聖，也為高雄市港都帶來超過10億元的觀光效益。高雄市政府海洋局局長黃登福表示，已邁入第4年舉辦的高雄海洋派對活動，今(113)年突破以往，結合了陸海空7大精彩活動，這為期9天的活動，引起廣大民眾熱烈迴響，也在社群上掀起熱烈討論。黃登福說，高雄海洋派對清涼一夏活動，首先登場的有最受親子族群歡迎的水花樂園親水氣墊遊具、首次來台演出的國際級法國水上飛板秀，以及海洋派對20多艘遊艇重帆齊聚的海派遊艇展和海派漫遊遊艇體驗，加上此次大港橋周邊限定的海玩一夏水上樂園水域遊憩體驗及「是的!船長船員接力賽」水域趣味競賽等系列活動。黃登福感謝行政院海洋委員會及交通部航港局的指導協辦，讓今年高雄海洋派對活動能夠順利舉辦，並圓滿落幕，此期間除帶來眾多人潮外，更為商家帶來不少實質效益，9天的活動也為周邊旅宿、商家及市集帶來大幅業績成長，共狂吸42.5萬人次朝聖，也為高雄市港都帶來超過10億元的觀光效益。