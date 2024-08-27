營運漸入佳境！中鋼公司今年1至7月份淨利賺新台幣40.8億元

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▲中鋼公司今年1月至7月份淨利出爐，賺新台幣40億8009萬9千元，綜觀全球總體經濟環境漸趨穩定，通膨持續降溫，帶動國際鋼價向上，有利鋼廠營運漸入佳境。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼公司今(113)年1月至7月份淨利出爐，賺新台幣40億8009萬9千元，綜觀全球總體經濟環境漸趨穩定，通膨持續降溫，帶動國際鋼價向上，有利鋼廠營運漸入佳境。中鋼公司代理董事長王錫欽表示，中鋼公司自行結算今(113)年1月至7月份之合併營業收入2175億9918萬1千元，合併營業利益22億5074萬4千元，自行結算合併稅前淨利新台幣40億8009萬9千元。王錫欽說，中鋼公司個體(非合併)碳鋼銷售量，今(113)年7月碳鋼銷售量為62萬0988公噸，今(113)年1月至7月份累計碳鋼銷售量為458萬1004公噸。王錫欽說明，今(113)年1月至7月份累計合併稅前淨利較去(112)年同期增加，主要是鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，且營建工程毛利增加，致營業收入及營業利益增加，另外，礦業投資獲配股利及利息收入增加，致業外收入增加。王錫欽分析，全球經濟呈現溫和發展態勢，但近期受到極端氣候、金融市場動盪與第3季(7月至9月)為鋼鐵市場傳統淡季等因素，致壓抑短期用鋼需求，而美國有望9月份將啟動首次降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久性財消費與投資需求，同時國際油價回落，通膨持續降溫。王錫欽指出，中國鋼廠自7月份起擴大減產與檢修計畫，中國國家統計局發布7月份中國粗鋼產量為8294萬噸，同比下降9%，以改善供過於求的壓力，而我國政府推動深度節能計畫，落實家電汰舊換新補助，並決定逐年提高對中國大陸車款進口零組件之國產化比例，將有助帶動國內用鋼之需求，有利鋼廠營運漸入佳境。