中信兄弟王牌洋投艾士特被韓職挖角！球迷不忍了：快把李珠珢挖來

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▲中信兄弟先發投手艾士特。（圖／中信兄弟提供）

▲李珠珢是韓職起亞虎陣中人氣最高的王牌啦啦隊員。（圖／IG@my._.chuuu）

▲許多台灣球迷都希望李珠珢能來台灣發展。（圖／IG@my._.chuuu）

中信兄弟球團今（27）日宣布，本季表現最亮眼的王牌洋投艾士特(Eric Stout)合約確定被韓職隊伍買斷，據了解，艾士特新東家為起亞虎，消息曝光也引發台灣球迷關注，更有象迷幽默大喊：「換我們把起亞虎的李珠珢挖來！」今年球季艾士特在中職表現亮眼，去年就曾傳出有韓職隊伍有意招募他，近期起亞虎陣中的王牌洋投遭強襲球擊中下顎，球隊戰力亮起警報，據了解也因此啟用傷兵特別名額，找來艾士特加盟補充戰力。而中信本季的王牌洋投被挖角的消息曝光後，大批象迷也獻上祝福，但也擔心球隊戰力是否會因此受影響，「沒想到在球季最關鍵的時候，把我們艾士特挖走啊」、「艾士特是這季實質上的王牌，頂多情緒控管要加油」。此外也有鄉民幽默喊，「這不能忍，你挖我洋投王牌，我挖你啦啦隊女神」、「起亞虎要拿李珠珢來換啊」、「補償名單： 阿珠」、「辜爸爸，換我們去挖阿珠」、「起亞挖艾士特我們只好挖李珠珢了，這樣交易不虧」、「有機會攔胡邦邦嗎？艾士特換李珠珢」。