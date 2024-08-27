台版《尹食堂》耗資近億打造！獲羅PD授權　B2非張艾嘉參演不可

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▲《艾嘉食堂》獲得韓國實境節目《尹食堂》官方授權，斥資近億元打造。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲「尹食堂」製作人羅暎錫PD（右）也親自參與節目會議，左為知名製作人B2。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲艾嘉食堂將在泰國蘇梅島開張。（圖／泰坦星文創影視提供）

《艾嘉食堂》獲得韓國實境節目《尹食堂》官方授權，由《康熙來了》製作人B2領軍、韓國綜藝鬼才羅暎錫PD跨海火力支援，跳脫傳統綜藝節目，以全新國際思維製作，花費近4年的時間、台幣近億元預算，在泰國蘇梅島打造了一間快閃餐廳，由張艾嘉領軍並化身為大廚，將美味的中式料理推廣至全世界，B2也承認，若是張艾嘉不同意出演，計畫將會擱置，等於是非對方不可。製作人B2從2020年底開始籌備，動員超過180位工作人員、使用約150台攝影機才將作品完成，期間因受到疫情影響，無法與韓方團隊面對面交流，但雙方仍努力透過線上溝通完成簽約授權，「尹食堂」製作人羅暎錫PD也親自參與會議，除了確認台版企劃執行方式以外，也將韓版拍攝經驗大方分享。其中影響節目製作最大的部分在於：「羅PD堅持藝人需全程獨立完成」，這也讓台版製作團隊多花好幾個月時間說服藝人：全程零梳化造型師，全程獨立完成採買、烹煮、營業，完全不設定、不造假，讓鏡頭百分之百紀錄下最真實的樣貌。而羅PD在看完「艾嘉食堂」完成作品之後，也給予高度評價，表達希望未來能有更多交流及合作機會！節目首位曝光的出演藝人張艾嘉，才華洋溢的她集演員、編劇、導演、製作人和歌手各種角色於一身，出道超過50年。製作人B2表示：「張姐是最具有代表性的華語女演員，對於料理又非常的厲害，她是當時我們的唯一選擇！」他甚至有想過張艾嘉不同意演出的話，就要先暫緩計劃。令人慶幸的是張艾嘉並沒有讓製作團隊花費太多時間說服，「因為她喜歡做菜，也一直幻想自己開一家餐廳！她對於內容很有興趣 ，主要只是對於能不能突破，討論的非常久，就是對於菜色還有如何讓外國人喜歡吃的內容上一直做討論，最後她才答應。」