颱風攪亂製造業、出口　國發會7月景氣燈號轉黃紅燈

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國發會今（27）日公布，7月景氣對策信號受到凱米颱風影響部分生產及出貨遞延，再加上傳統產業尚未復甦，燈號從紅燈轉為黃紅燈。台灣7月底受到凱米颱風影響，全台各地放了2至3天不等的颱風假。國發會說明，7月工業生產指數、海關出口值等受到影響，導致出口轉呈綠燈，工業生產指數轉為黃紅燈，連帶造成整體景氣燈號轉為黃紅燈。至於能否再現紅燈？國發會經濟處長邱秋瑩認為，即便7月衰退至黃紅燈，仍屬於經濟成長軌道上，回歸紅燈值得期待。邱秋瑩說明，國內景氣領先指標連續九個月上升，累積升幅為6.57%，同時指標連續 15 個月上升，累積升幅是 12.19%；兩指標都屬於上升階段情況下，顯示未來的景氣展望還是蠻偏向樂觀。她進一步分析，目前美股趨於穩定，美國景氣優於預期，之前有人擔憂美國出現大幅衰退，「不過這種擔憂應該是已經緩解了」，國際永續評比機構S&P Global更在8 月上修美國經濟成長預測；歐盟跟日本也正在緩慢復甦，對於國際經濟情勢持樂觀態度。但她也提醒，中國產能過剩，尤其是鋼鐵、石化等傳統貨品低價競爭，確實會衝擊我國鋼鐵、石化及水泥傳產業者競爭力。展望未來，國發會指出，隨全球貿易緩步成長，加以AI、高速運算等應用持續熱絡，以及手機新品及消費性電子產品進入年底鋪貨旺季，將挹注出口動能。而國內半導體廠商積極擴增先進製程及高階封測產能，國際大廠陸續宣布來台設置研發或資料中心，加上企業因應數位與淨零轉型持續投入相關設備，可望激勵投資動能。內需消費方面，國內就業市場維持穩定，景氣回溫有助帶動企業調薪，加以政府持續推動減輕人民負擔措施，均有助消費動能延續。談到內需產業下半年發展，邱秋瑩指出，零售業下半年受到國際新品上市，有相當大機會維繫正成長；餐飲業受到去年高基期，以及觀光旅宿走弱情勢，還有需要持續觀察。