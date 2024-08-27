樂天桃猿510萬簽下「大物」高中生張趙紘！第九指名選手不加盟

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿簽下張趙紘！樂天桃猿（Rakuten Monkeys）在今年中華職棒選秀會中一共選進10名球員，除了第九輪選手許賀捷沒有加盟，其餘9名選手皆完成簽約。（圖／樂天提供）

樂天桃猿簽下張趙紘！樂天桃猿（Rakuten Monkeys）在今年中華職棒選秀會中一共選進10名球員，除了第九輪選手許賀捷沒有加盟，其餘9名選手皆完成簽約，球團預計於8月30日賽前為他們舉行加盟儀式，正式為他們披上樂天桃猿戰袍。樂天桃猿簽下張趙紘 簽約金高達510萬樂天表示，第三輪曾冠傑簽約金325萬元，月薪8萬元，激勵獎金80萬元；第四輪王宇翔簽約金270萬元，月薪7萬元，激勵獎金70萬元；第五輪游承勳簽約金200萬元、月薪7萬元、激勵獎金70萬元；第六輪賴威誠簽約金130萬元，月薪7萬元、激勵獎金60萬元；第八輪呂承諺簽約金50萬元、月薪7萬、激勵獎金35萬元。先前樂天球團已公布第七輪李家明簽約金75萬元、月薪7萬元、激勵獎金35萬元，以及第十輪盧冠宇簽約金20萬元、月薪7萬元、激勵獎金10萬元，今日宣布完成季中選秀球員簽約作業。張趙紘、曾冠傑目前仍在U18中華隊集訓，待比賽結束後向球隊報到，至於其他球員將陸續完成入隊相關作業；30日賽前球團舉行加盟儀式，9名新秀將到全猿主場穿上樂天桃猿戰袍，一致團結為最終榮耀奮戰。