比假帳、買房都嚴重！許淑華曝京華城案3大事證　批柯文哲想串證

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風波，又被爆料用自己名字購買北市商辦，還有台北市長任內的京華城三大案，議會也正調查中。民進黨台北市議員許淑華說，前副市長彭振聲昨日出席調查小組會議，交代京華城案細節，但柯文哲今天卻對此回應，要開記者會講清楚，京華城案已在司法調查，這是不是光明正大的串證行為？
許淑華也說，彭振聲昨日「已經證實」的三大事證：一、受「柯文哲交辦，才組專案會議」。彭振聲說他當公務員一輩子，沒想過「市府要去幫忙民間單位研議、組會議」這種事。為護航京華城，柯文哲把公務員當成財團員工一樣在指使。
第二，許淑華說，2020年11月11日公展為何是柯親簽？彭振聲直言因為他「不敢簽」。可見本案離譜到連副市長都不敢簽名。第三，柯文哲一直都對法院訴訟知情！柯文哲曾親自詢問過彭振聲，關於12萬平方米樓地板面積的意見。當時他就報告，不該無視法院，擅自推動。但柯文哲把法院當空氣！獨斷硬推京華城案！
許淑華說，柯文哲圖利財團百億容積三項罪證，這可比2000萬假帳、4300萬買房嚴重多了！現在居然還炒作媒體想開記者會大玩串證？呼籲檢調單位應該作出即時應對，別讓柯文哲繼續敗壞法治！
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第二，許淑華說，2020年11月11日公展為何是柯親簽？彭振聲直言因為他「不敢簽」。可見本案離譜到連副市長都不敢簽名。第三，柯文哲一直都對法院訴訟知情！柯文哲曾親自詢問過彭振聲，關於12萬平方米樓地板面積的意見。當時他就報告，不該無視法院，擅自推動。但柯文哲把法院當空氣！獨斷硬推京華城案！
許淑華說，柯文哲圖利財團百億容積三項罪證，這可比2000萬假帳、4300萬買房嚴重多了！現在居然還炒作媒體想開記者會大玩串證？呼籲檢調單位應該作出即時應對，別讓柯文哲繼續敗壞法治！
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