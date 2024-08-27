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歌手萬芳9字箴言感動舉重女神！郭婞淳證實續拚2026名古屋亞運

記者廖聿偉/台北報導

▲「舉重女神」郭婞淳證實將繼續拚戰2026年名古屋亞運。（圖／記者廖聿偉攝）
▲「舉重女神」郭婞淳證實將繼續拚戰2026年名古屋亞運。（圖／記者廖聿偉攝）
「舉重女神」郭婞淳日前在巴黎奧運奪銅，今(27)日參加運動品牌UNDER ARMOUR記者會。經歷了奧運的艱辛備戰，郭婞淳卸下壓力，神情輕鬆，展現笑容，並證實將繼續拚戰2026年名古屋亞運。教練林敬能則在一旁幫腔，「拚到不能動為止！」

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郭婞淳在巴黎奧運最後一把挺舉失利，錯過金牌二連霸的機會，但也讓她體悟「真實比完美更有力量」，郭婞淳笑說，「這其實是歌手萬芳所說的名言，當時去聽了演唱會，這句話打動了我。」

▲歌手萬芳的演唱會中一句話，意外打動郭婞淳。（圖／資料照，記者陳明中攝）
▲歌手萬芳的演唱會中一句話，意外打動郭婞淳。（圖／資料照，記者陳明中攝）
巴黎奧運添信心！郭婞淳續戰

長年征戰也讓郭婞淳累積許多傷勢，巴黎奧運不僅帶傷上陣，且備戰時間也被壓縮，卻依然舉出不錯的成績。郭婞淳坦言，「回到一個不錯的狀態，甚至超乎預期，這也給我很大的信心。」

巴黎奧運之後也讓郭婞淳領悟，其實最重要的就是顧好自己，才有機會不斷超越。目前先把目標放在2026名古屋亞運，至於是否再戰2028洛杉磯奧運，則要視狀況而定。

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