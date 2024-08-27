日本「美胸女神」因周杰倫被全台認識！三吉彩花片中慘成洩慾工具

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▲三吉彩花在2019年出演周杰倫和五月天阿信合作的《說好不哭》MV，廣被台灣人認識。（圖／周杰倫 Jay Chou YouTube）

▲《老師的善意謊言》中，三吉彩花（左）跟風間俊介飾演夫妻，但老公卻是變態。（圖／華映娛樂）

▲三吉彩花出道以來挑戰大尺度拍攝，在《老師的善意謊言》有不少情慾戲。（圖／華映娛樂）

日本電影《老師的善意謊言》改編自累計銷量超過100萬冊，作家鳥飼茜的爭議同名漫畫，從性暴力切入探討性別議題，寫實刻畫出男女之間的不平等，找來奈緒、豬狩蒼彌、風間俊介、三吉彩花共同演出。模特兒出身的三吉彩花，曾因為出演周杰倫的《說好不哭》MV而廣被台灣民眾熟知，她在日本則被譽為「美胸女神」，這回在新作大方展現好身材，更與風間俊介上演親密床戲，尺度破表。三吉彩花今年28歲，2007年先當童星拍戲出道，長大後橫跨模特兒領域，她擁有逆天傲人的身材，除了修長美腿，更被日本粉絲封為「美胸女神」，成為日本美女代表人物。2019年因出演周杰倫和五月天阿信合作的《說好不哭》MV，隨著歌曲大受歡迎，MV點擊量高達8300多萬，她以雪白皮膚的高顏值和高挑的身材，衝上多個熱搜榜，因此廣被華語觀眾熟知，知名度大開。2020年她演出Netflix熱門影集《今際之國的闖關者》，扮演聰明且個性爽直的鑑識課女警，還演出多場打戲，表現搶眼，隨著影集曾經霸榜多周，讓台灣觀眾對她更為熟悉。《老師的善意謊言》描述高中女老師原美鈴（奈緒 飾）遭到閨密美奈子（三吉彩花 飾）的未婚夫早藤雅已（風間俊介 飾）性侵，多年來更多次被脅迫與其發生關係、暴力相待，導致身心受創。某日，美鈴班上的男學生新妻（豬狩蒼彌 飾）向她吐露關於自己的性愛煩惱，令美鈴感到同病相憐，新妻也對真誠接納他的美鈴產生好感，但美鈴仍卻沉溺在慾望和道德感中掙扎。很快的，這段扭曲的四角關係逐漸失去平衡，開始失控。《老師的善意謊言》中，三吉彩花一改以往單純美麗的面貌，在演技和尺度上都挑戰不同的表現，她飾演含著金湯匙出生的白富美，個性喜歡依附男人且虛榮心極強，表面上和奈緒演出的女主角是閨密，私底下卻看不起她的卑微，更有意無意的拿好友襯托自己。而她盲目迷戀未婚夫風間俊介，不但對他在外拈花惹草的行為視而不見，自己竟也淪為風間俊介洩慾的工具，有一次末婚夫在外面受氣，一回家直接將她強壓在餐桌上發生關係，大尺度場面相當火辣。三吉彩花突破尺度演出的電影在日本上映後，收到大量稱讚她演技進步的評價，「以美麗的面貌扮演性格惡劣的女人，反而更有魅力」。三吉彩花對此表示，電影中的角色個性雖然不討喜，但對於她的想法和感受卻相當有共鳴，「這個白富美看似開朗且現實，但其實內心深藏孤獨和寂寞，所以才會以錯誤和矛盾的方式去守護自己所愛，最後在關鍵的轉折，她用了強烈的意志去證明自我，很希望觀眾也能感受到她的堅強」。《老師的善意謊言》9月13日在台上映。