主動傾聽關懷身邊人　黃偉哲邀市民擔任自殺防治守門人

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▲南市府首創的「珍愛生命關懷包」，內容物除有一封市長黃偉哲親寫的關懷信，亦提供求助專線、紓壓小物及能隨時檢測心情溫度的好心情筆等。（圖／南市府提供）

為加強市民自殺防治知能，降底自我傷害事件發生，臺南市政府今(27)日由市長黃偉哲親自帶領各局處首長、各公會代表及業者共同宣誓「珍愛生命 全民守護」，期盼透過各網絡間的緊密合作，提供更完善的心理及社會資源，適時接住每一位身處困境的民眾，降低遺憾事件的發生。今天的者會現場也首創的「珍愛生命關懷包」，內容物除有一封市長黃偉哲親寫的關懷信，亦提供求助專線、紓壓小物及能隨時檢測心情溫度的好心情筆等，設計輕巧，方便攜帶。黃偉哲表示，落實自殺防治，人人有責，生命需要靠大家一同來關懷、珍愛；他呼籲市民朋友要時常關心身邊有情緒困擾及生活不如意的親朋好友，有時一個簡單的問候、關心的動作，都有可能會改變對方的人生。黃偉哲感謝各民間團體與市府共同推動自殺防治工作，他並表示，預防勝於治療，傾聽與協助是自殺防治的重要關鍵，邀請全民一同擔任自殺防治守門人，早期發現可能的求救訊息並即時給予對方鼓勵及資源協助，才能減少不幸及遺憾的發生。根據衛生局的統計指出，112年臺南市有318人因自殺結束生命，其中溺水結束生命的人數有增加趨勢，110年19人、111年43人、112年49人，因此市府於今年度擴大結合釣客、水域周邊店家及遊客一起擔任自殺防治守門人，同時亦首次招募「珍愛生命巡守隊」，總計有27隊加入，並將持續招募。臺南市政府表示，市府長期關注市民身心健康，期望透過與民間單位等網絡的合作，接住每個身處邊緣的民眾，目前全市共設置有43處免費心理諮商駐點服務，上班時間預約電話為(06)3352982，為方便上班族及學生族群，亦提供夜間諮詢時段。此外，臺南市於北區、鹽水區及善化區成立社區心理衛生中心，市民可於上班時間撥打諮詢專線，將有專人為您服務，聆聽問題。另衛生福利部「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」已於8月1日正式上路，於113年8月1日至114年12月31日期間，提供15歲至45歲有心理諮商需求的民眾，每人3次免費的心理諮商，民眾可以多加利用。