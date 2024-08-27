中國軍機首度侵犯日本領空！林芳正：已威脅日本主權與安全

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日本防衛省周一（26）確認一架中國軍機闖入了日本領空，防衛省隨即緊急出動戰機攔截，並召見中國大使館臨時代理大使施泳表達抗議。這是日本首次確認中國軍機侵犯日本領空，內閣官房長官林芳正27日表示，中國的行為不僅嚴重侵害日本主權，也已威脅日本安全。中國一架Y-9軍機於當地時間星期一上午11時29分至31分，侵犯長崎縣五島市男女群島近海的日本領空，這是日本自衛隊自1958年啟動對領空侵犯措施以來，首次確認有中國軍機侵犯領空，根據《共同社》、《NHK》等日媒報導，日本防衛省在確認中國軍機入侵後，自衛隊飛機隨即起飛應對。日本政府於27日也召開內閣會議，在記者會上日本內閣官房長官林芳正指出，中國軍機侵犯日本領空的行為不僅是對日本主權的嚴重侵害，更對日本國家安全構成威脅，此種行為令人難以接受。林芳正也表示，日本將繼續監視中國在日本附近日益增加的軍事活動，並將為任何侵犯領空的行為做好充分準備，但對於日本政府召見中國駐日大使交談的內容不會進行評論。防衛相木原稔強調，中國在日本周邊的軍事活動出現日益擴增與活躍的趨勢，他認為有必要分析中國軍機行動的意圖和目的。日本外務省則表示，副外相岡野正孝（Masataka Okano）已經召見中國駐日本臨時代辦施泳並提出嚴正抗議，要求中方採取措施防止類似情況再次發生，外務省稱施泳對此回應稱將向本國報告此事。中國方面，中國外交部發言人林劍在被問及相關指責時，僅向媒體表示「中國有關部門正在收集訊息，核實情況。」