狂嗑藏壽司抽吉伊卡哇扭蛋！粉絲拿到重複吊飾哭了　1方法能重抽

日本超人氣卡通「吉伊卡哇chiikawa」與台灣藏壽司展開聯名，一共有18款超萌扭蛋小物，吸引大批民眾前往狂嗑壽司開抽。不過就有粉絲幸運抽中了小桃鼠吊飾，結果後來又抽到重複同款，不禁好奇「這樣可以重抽嗎？」貼文也釣出店員來解答。
一位吉伊卡哇粉絲在論壇Dcard上發文提到，自己日前為了吉伊卡哇扭蛋去吃藏壽司時，一共抽了10次結果幸運中獎3次，結果接連抽中了同款的小桃吊飾，以及一款紙膠帶，本來想詢問店員是否能更換，但因為現場客人眾多、店員忙碌，所以打消了念頭。
但是回家之後，原PO查看其他粉絲發文，發現有人抽到相同扭蛋後，詢問店員竟然真的獲得重抽機會，讓她不禁好奇「藏壽司的扭蛋吊飾重複可以重抽嗎？」並在文中附上哭哭表情，希望能得到解答。
貼文曝光後也立刻釣出前員工熱心回應，「前員工路過，一次用餐內抽到兩個相同款的扭蛋可以換，但要當下按服務鈴告知才能換，離開了就不行換了」、「拿到重複款可以重抽，店員會拿一個箱子，裡面都是扭蛋，讓你自己抽喔！抽中什麼就看你運氣了」。
不過也有一票粉絲表示，原PO根本是歐洲人，超幸運抽中2個吊飾了，不應該拿去重抽，去找其他同好進行更換才是最佳解，「會重抽的應該是拿重複的徽章或紙膠帶去吧，怎麼會想拿吊飾去換呢XD」、「重抽從吊飾變成紙膠帶就哭了」、「為什麼可以一餐抽到兩個吊飾啊，真幸運」。
針對重抽扭蛋的議題，業者也表示，若該次用餐真的抽到同樣的扭蛋，確實可以重新抽取，但若顧客已經離開了，則不能再回到店內要求重抽。
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但是回家之後，原PO查看其他粉絲發文，發現有人抽到相同扭蛋後，詢問店員竟然真的獲得重抽機會，讓她不禁好奇「藏壽司的扭蛋吊飾重複可以重抽嗎？」並在文中附上哭哭表情，希望能得到解答。
貼文曝光後也立刻釣出前員工熱心回應，「前員工路過，一次用餐內抽到兩個相同款的扭蛋可以換，但要當下按服務鈴告知才能換，離開了就不行換了」、「拿到重複款可以重抽，店員會拿一個箱子，裡面都是扭蛋，讓你自己抽喔！抽中什麼就看你運氣了」。
不過也有一票粉絲表示，原PO根本是歐洲人，超幸運抽中2個吊飾了，不應該拿去重抽，去找其他同好進行更換才是最佳解，「會重抽的應該是拿重複的徽章或紙膠帶去吧，怎麼會想拿吊飾去換呢XD」、「重抽從吊飾變成紙膠帶就哭了」、「為什麼可以一餐抽到兩個吊飾啊，真幸運」。
針對重抽扭蛋的議題，業者也表示，若該次用餐真的抽到同樣的扭蛋，確實可以重新抽取，但若顧客已經離開了，則不能再回到店內要求重抽。