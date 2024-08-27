68歲陳美鳳疑大素顏、戴口罩外出　老友和鐵粉一看：認不出來是妳

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▲陳美鳳疑似沒化妝外出購物，粉絲和友人說認不出來是本人。（圖／陳美鳳臉書）

▲▼陳美鳳35歲演連續劇《英雄世家》林瑞陽、翁家明的媽媽，被張小燕封為「全台灣最美麗的歐巴桑」，凍齡功力了得。（圖／MIRROR皇宣緣提供、陳美鳳臉書）

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳入行47年，7月初剛過68歲生日的她，依然從事最愛的演藝工作，活躍於螢光幕，陳美鳳喜歡透過粉專分享日常，近日放上一張疑似素顏、戴口罩的自拍，被不少粉絲說「認不太出來」，引起討論。陳美鳳25日發文透露，帶著黑貓圖案的購物袋外出，要去買毛小孩「妞妞」的零嘴，綽號「黑貓」的她，刻意瞪大眼睛，模仿袋子上的小黑貓，笑問：「我們兩隻黑貓眼睛有一樣大嗎？」最後不忘呼籲大家多用購物帶，把環保融入生活。照片中，陳美鳳戴鴨舌帽、口罩，看似素顏或只化淡妝，穿休閒服便出門，好友李國超一看說：「認不出來是妳耶！」許多粉絲也表示：「戴口罩認不出來」、「素顏嗎」、「看不出來是妳！」陳美鳳笑回：「哈哈～眼（睛）瞪大，平常眼是小的！」陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等手術，只做小醫美。