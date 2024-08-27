體育部明年設址高雄　陳其邁：百分百贊成

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「我想這是一個很長的故事，從2008年當時體委會就是設在我們現在的左訓中心。」行政院目前正籌備設立體育部，預計2025年成立。高雄市長陳其邁今(27)日表示，體育部假如能夠設在高雄，整合現在的國訓中心跟運科中心，最貼近選手的距離，一方面中央也可以很快了解，整個體育產業跟選手的需求，直接讓選手受到最好照顧，他百分之百贊成。行政院長卓榮泰日前表示，為落實總統賴清德的政見，將打造全新的體育暨運動發展部，以體育運動壯大台灣，因此宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，由行政院秘書長龔明鑫擔任召集人。對此，陳其邁在市政會議前受訪時做出上述表示。陳其邁回憶著說，2008年當時體委會就是設在我們現在的左訓中心，到馬英九執政後，就馬上取消這個計畫，到2013年甚至降格併入教育部。陳其邁認為，體育部假如能夠設在高雄，整合現在的國訓中心跟運科中心，這個是最貼近選手的距離，這樣的話，一方面中央也可以很快了解到在整個體育的產業，跟整個運動相關選手需求，直接就可以讓選手受到最好的一個照顧。陳其邁也強調，他是百分之百贊成，也希望說能夠就近先以國訓中心為最好例子。否則每次比賽，都會看到很多人都要下來，下來又上去，選手就在這裡，如果體育部假如能夠設在這裡，那是最好不過的一件事情，這對選手來講也是如此。對此，立委賴瑞隆指出，2023年「國家科學運動中心」在高雄成立揭牌，高雄市已是台灣發展體育及運動產業的沃土，「體育暨運動發展部」設在高雄，將為台灣體育及運動產業開創新局，也讓台灣南北更加均衡發展。立委林岱樺也在臉書表示，體育部是總統賴清德重要政見，目標在2025年掛牌，並在2027年達到200億的預算規劃，將體育部設在南部的高雄，絕對是最佳選擇。