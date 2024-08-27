江蕙大巨蛋開唱！北市觀傳局曝免費索票　許富凱敲碗：想聽這首歌

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▲江蕙今日發布聲明稿，宣布將於國慶日復唱，消息曝光後令歌迷相當驚喜。（圖／寬宏藝術）

▲聽到江蕙復出的消息後，歌王許富凱也相當激動，喊話想聽〈博杯〉。（圖／許富凱臉書）

金曲歌后「二姐」江蕙封麥9年，今（27）日透過寬宏藝術發表聲明證實將復出，將於國慶晚會將登上大巨蛋獻唱，台北市觀傳局也透露到時會開放民眾免費索票，消息一出讓歌迷們驚喜不已。而據《三立新聞網》報導指出，視江蕙為恩師的許富凱在得知消息後激動表示很期待，並喊話二姐：「我好想聽〈博杯〉」。2015年起封麥至今的「二姊」江蕙，多次被外界敲碗復出，包括台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁都紛紛加入邀請的行列。對此江蕙日前僅簡短回應：「大家心意我都看到了，請給我一些時間，好好審慎思考。」今（27）日江蕙透過寬宏藝術發表聲明，警喜宣布喜訊，表示她將重返歌壇，並於國慶晚會上獻唱：「二姐江蕙，很榮幸受邀十月分國家慶典！謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！」消息曝光後掀起熱議，歌迷紛紛激動表示：「好懷念二姐的歌聲」、「2024最令人興奮的消息！」根據《三立新聞網》報導，除了粉絲激動不已外，過去備受江蕙照顧的歌王許富凱聽到二姐復出消息後也直呼：「太期待了！大家都很想念二姐的歌聲。」並向江蕙喊話：「我好想聽〈博杯〉」。