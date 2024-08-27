一生感染機率達8成！醫揭HPV疫苗防性病也防癌　青少年打效果最大

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自113年9月起，國民健康署將針對112年入學的國中女生提供校園接種第1劑人類乳突病毒（HPV）疫苗服務，北市也將率先首次擴大國中男生公費接種九價HPV疫苗。顧家醫療總院長顧芳瑜呼籲，家長們應多支持家中適齡孩子接受施打。據衛福部疾管署統計，去年13至18歲青少年的淋病與梅毒病例均創下近六年新高，且據相關醫學研究指出，不分性別，一生被HPV感染機率高達8成，最有效的預防感染方式就是接種HPV疫苗，而青少年階段接種則可達最大保護效果。青少年正是容易對於「性」感到好奇卻又一知半解的年紀，可能因一時衝動或受同儕影響而想要嘗試，卻又缺乏預防保護觀念。顧芳瑜建議，及早接種HPV疫苗不僅能夠減少HPV（人類乳突病毒）感染機率，同時還是少數具有防癌效果的疫苗，能協助女生預防子宮頸癌、外陰癌、也有助預防好發於男生的頭頸癌、肛門癌或陰莖癌等生殖泌尿道癌症，其中頭頸癌在亞洲國家的好發性又較其他國家高。顧芳瑜提到以目前診所曾收治的性病案例中，就有年僅16歲的青少年同時感染菜花、梅毒與淋病的病例，由媽媽陪同來檢查，經了解就是因為暑假期間和朋友們對性好奇，而有了不安全性行為導致。由於打疫苗需要父母同意，顧芳瑜透露，有些父母可能會對施打HPV疫苗的必要性存疑，或者帶有錯誤見解，擔心施打疫苗是否變相鼓勵性行為，因而不同意孩子施打，反而錯失這個提供絕佳保護且由政府補助的良善政策，極為可惜。顧芳瑜更建議，由於HPV疫苗的最適接種年齡為9至45歲，鼓勵父母親除了支持家中孩子施打，若自己也未曾接種過，不妨考慮和孩子一起施打。值得提醒的是，接種第一劑時年齡在9-14歲只要施打2劑即可，若已年滿15歲以上則應施打3劑。