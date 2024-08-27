劉書宏自爆帶帥弟弟去試鏡！角色全被搶走　大咖男星身分曝光

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▲楊子儀（左起）、夏宇禾、佩甄、沈玉琳、柯朋宇、劉書宏，上《甄心分享小琳鐺》暢談演藝之路。（圖／緯來戲劇台提供）

▲劉書宏（右二）分享自己和王大陸的恩怨。（圖／緯來戲劇台提供）

▲當年的帥弟弟就是王大陸。（圖／王大陸IG）

男星劉書宏外型斯文帥氣，經常在各大談話性節目分享自己的想法、生活，日前他在節目上曝光和王大陸的恩怨，坦言自己剛出道時試鏡廣告，都會帶著熟識的弟弟王大陸，沒想到機會都被對方搶走，當時王大陸拍遍了各個有名的廣告，費用至少10萬起跳，和他的處境明顯有差異。劉書宏在節目《甄心分享小琳鐺》分享，自己會開始演戲是因為年輕時叛逆離家出走，由於家裡是賣水餃、牛肉麵的，他心想：「如果不賣水餃的話能幹嘛？」有人建議劉書宏，他長得高高帥帥的可以去試鏡，當年他大概20出頭，認識一位從美國回來的17、18歲弟弟，對方剛好放暑假想打工，他便帶著弟弟一起去試鏡。那時候他們試鏡茶飲廣告，劉書宏已經有點經驗，負責選角的人也很喜歡他，換那位弟弟演出時，弟弟十分緊張，選角的人對弟弟的表演一直不太滿意，還要他再示範一次給弟弟看，沒想到後來竟是弟弟試鏡上了。之後劉書宏再跟這位弟弟去試鏡有名的廣告，又都是被對方搶走，而那位弟弟就是王大陸，沈玉琳聽到這立刻補槍：「你會輸給王大陸也是剛好而已啊！」劉書宏只能想，可能那時候的廠商比較喜歡王大陸那一型的。有次，劉書宏問王大陸，「你最近有試上什麼廣告嗎？」沒想到對方回答，「有試上一個雪碧廣告，而且要去上海拍。」讓劉書宏驚呼，「更強的是，他還跟NBA的球星WADE一起拍，用特效與綠幕完成。當時弟弟都是拍各大有名的廣告，費用都是10萬起跳。」劉書宏坦言，當時他也在拍廣告，「但程度就跟王大陸的有落差。」他表示，雖然現在兩人比較少連絡，但每年過年還是會去王大陸家玩，也讓沈玉琳打趣說，「下次去送禮，拜託他拉你一把！」