剴剴案社工涉過失致死遭起訴　衛福部3點回應：尊重司法偵查結果

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台北市1歲男童「剴剴」遭到劉姓保母虐死一案引發全民關注，檢方經查發現，當時負責督導的陳姓女社工不僅未依規定訪視，還在孩子過世後與兒童福利聯盟同仁成立內部群組，商討如何修改與增補相關內容，今（27）日遭到地方檢察署依照偽造文書、過失致死等罪起訴，對此衛福部做出三點回應。衛福部表示，針對台北地檢署公布去（2023）年保母虐童案件，以過失致死及偽造文書起訴涉案社工一事「本部尊重司法偵查結果」。衛福部強調，家庭議題日趨複雜多元，社會工作專業服務扮演重要角色，也面對許多挑戰，須整合不同專業，一起為不利處境的民眾及家庭提供服務。本部在本事件後，即進行服務制度的檢討並召開多次會議，提出多項服務的精進作為，包含納入專責醫師制度及強化跨網絡之横向聯繫，落實一主責多協力服務等。衛福部也指出，此事件對於社工專業人員造成衝擊，也影響民眾對社工人員之信任，本部仍要呼籲，社工是維持社會安定及前進的重要成員，絕大多數社工人員兢兢業業恪盡職責幫助民眾，本部將持續精進社工專業發展，也請各界一起支持社工專業。