韓「最會賺錢外送員」遭公車撞飛身亡　違規駕駛被依過失致死起訴

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韓國一名被稱為「全國最會賺錢」的外送員上月底在仁川延壽區遭違反交通號誌的公車撞倒，經過一個月的送醫治療後仍回天乏術，這名曾受到電視台、YouTuber接連採訪的41歲外送員最終不治身亡，而當時肇事的公車司機則遭韓國檢方因過失致死罪送辦起訴。韓國外送平台Barogo（바로고）去年曾發布業績報告，該名41歲的男性外送員被記錄為一年當中配送業績最高的騎手，每天平均行駛200至250公里，完成110至120個訂單，月收入更高達1200萬韓元，相當於新台幣28.7萬元。一夕爆紅的他接連受到YouTube頻道以及《SBS》電視節目「生活大師」採訪介紹，更被封為全韓國最會賺錢的外送員。今年7月31日，該名外送員在仁川延壽區遭公車撞倒，原先該名外送員在當天下午2時30分左右，於延壽區松島洞的道路直線行駛過程中遭違規右轉的公車撞倒，緊急送醫治療後仍傷重不治。《韓聯社》指出，仁川延壽警察署原先以傷害罪將肇事的50多歲公車司機拘留，如今改依過失致死罪送辦。報導也提到，先前曾訪問過該名外送員的YouTuber得知消息後也發文哀悼，提到訪問過程中該名外送員曾樂觀表示，自己靠著毅力這樣堅持生活下去，盼以自身為例能帶給所有人希望。