靖國神社亂塗鴉撒尿網紅「鐵頭」在中國被逮！中媒揭涉勒索詐欺

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中國網紅「鐵頭」今年6月在日本靖國神社石柱上撒尿，並噴漆寫上「廁所」等字，之後逃離日本返回中國，近期傳出他在中國遭到逮捕，中媒揭露鐵頭涉及敲詐勒索有關案件。綜合中媒報導，鐵頭在去年以打假影片走紅，迅速在抖音、快手、微博等平台累積數百萬粉絲，但隨後因在直播中自爆涉黃而遭到網友舉報抵制，隨即帳號被封禁。同時，打假影片也被業者抨擊扭曲事實等，發出律師函反擊。本名董光明的「鐵頭」於今年六月拍攝影片，在日本東京靖國神社入口處的石柱撒尿並噴漆塗鴉，寫上英文Toilet（廁所），更刀調在鏡頭前狂嗆「面對日本政府允許排放汙水（核處理水），難道我們什麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧」；事後隨即逃回中國，並再度拍攝影片喊話自己勝利，強調不會自首。鐵頭雖然堅持不自首，中國警方似乎沒放過他，相隔兩個多月，近日中國社群平台紛傳他因涉嫌勒索敲詐遭到警方逮捕，中媒《瀟湘晨報》問及杭州市濱江公安分局刑偵大隊，刑偵大隊表示已經介入調查，案件正在處理當中，具體細節不方便透露。不過，《瀟湘晨報》又提到，濱江區人民檢察院的一名工作人員指出，是涉嫌敲詐勒索罪，但詳細情況不方便透露。