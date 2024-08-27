汪小菲老婆懷孕5個月？張蘭自爆「快當奶奶」催Mandy生足球隊

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▲張蘭（左圖右、右圖右）在直播中興奮地表示，自己還有5個月就要當奶奶了，並催促Mandy（左圖左、左圖右）「生一支足球隊」，但依Mandy前兩日被催生而怒嗆酸民的行為，似乎尚無懷孕的跡象。（圖／重頭戲微博）

▲早在前兩天，有粉絲在社交平台上諷刺Mandy為什麼不生小孩，惹得她憤怒回擊：「小孩生給網友？」（圖／微博）

▲新婚才剛3個月，還在熱戀期的汪小菲、Mandy夫妻倆時常在公共場合親親抱抱。（圖／明星娛樂新聞微博）

中國富商汪小菲與台灣女星大S在2021年轟轟烈烈的離婚後，今年5月轉頭再娶台灣網紅Mandy（馬曉梅）。新婚3個月，還在熱戀期的夫妻倆時常在公共場合放閃，Mandy也與婆婆張蘭關係相當融洽，3人常常開設直播販售旗下商品。沒想到昨（26）日直播時，張蘭竟突然大笑，脫口說出自己5個月後要當奶奶的消息，此言一出也在中國論壇迅速發酵，讓外界紛紛猜測Mandy和汪小菲是否有喜了。經常直播帶貨、分享生活的張蘭，昨日再次找來汪小菲與Mandy一起熱場，汪小菲在直播中無視觀眾，當著親媽的面和老婆Mandy親親抱抱，閃瞎直播間。看見愛子與新兒媳恩愛甜蜜的模樣，心情大好的張蘭直接對著鏡頭大喊：「5個月後我就要卸任了！我就要上任當奶奶啦！」聽到母親發言的汪小菲沒什麼反應，依然淡定攬著Mandy的肩膀，Mandy則是尷尬低頭。心情大好的張蘭繼續談到孫子的話題，笑著對兩人說：「要生還不得生一個小足球隊啊！」但汪小菲不斷打馬虎眼，始終沒有正面回應，見到兒子面露不悅，張蘭才停止話題。其實早在前兩天，有粉絲在社交平台上諷刺Mandy為什麼不生小孩，更是直言：「再不生，全網馬上鋪天蓋地說妳不能生！」讓她相當惱火，怒嗆該酸民：「剛結婚三個月就被全網催生？生不生是我們的事，跟網友有什麼關係？生小孩生給網友？」發言內容並不像已經有喜，也讓不少人推測張蘭在直播時「喜當嬤」的發言只是向Mandy施壓催孕。