成立「奧運轉播國家隊」一舉多得？立委葉元之舉香港為借鏡

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▲國民黨立委葉元之呼籲下屆奧運政府組「奧運轉播國家隊」。（圖／葉元之辦公室提供）

日前國民黨立委葉元之在記者會上提出，希望政府能組成「奧運轉播國家隊」，讓全民能免費看奧運的議題，遭到許多人士質疑，葉元之表示，奧運無庸置疑是國人最關注的一項大型運動賽事，攤開民調數據能發現，有高達 91.7%國人關注巴黎奧運，只有8.3%表示沒興趣。葉元之提到，葉元之也回應了，「奧運轉播國家隊」的概念，並不是要培養「免費仔」，而是希望讓奧運轉播普及化，並且先由出資國家來主導，再分發給許多的轉播平台，透過轉播平台的轉播權利金，以及賽事期間的廣告投注，達成更大的效益，回饋給民眾免費觀看奧運，葉元之也舉香港為例，香港政府出資購買所有奧運的轉播權，因為香港政府發現，透過普及化的奧運轉播，除了能刺激運動產業的消費，對於香港本地的觀光消費也有正向的發展，民眾也不會再抱怨看不到某項特定項目，葉元之最後說道，