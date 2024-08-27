成立「奧運轉播國家隊」一舉多得？立委葉元之舉香港為借鏡

日前國民黨立委葉元之在記者會上提出，希望政府能組成「奧運轉播國家隊」，讓全民能免費看奧運的議題，遭到許多人士質疑，今（27）日葉元之在《菱傳媒》於立法院召開的記者會上回應，提出期盼政府能組成「奧運轉播國家隊」的出發點，是希望能夠讓奧運轉播更加普及，並不是要培養「免費仔」。
葉元之表示，奧運無庸置疑是國人最關注的一項大型運動賽事，攤開民調數據能發現，有高達 91.7%國人關注巴黎奧運，只有8.3%表示沒興趣。
葉元之提到，過往台灣人民都認為棒球是台灣的國球，但事實上根據民調，在「麟洋配」衛冕兩屆奧運男雙羽球金牌後，國人關注的運動項目，羽球以58.6%擠下棒球的47.6%，成為最受關注的運動，可見從奧運的熱度能增加國人對特定項目的興趣，這時能夠有普及化的轉播就是成功幕後的最大推手。
並非養成「免費仔」 葉元之盼奧運轉播普及化
葉元之也回應了，「奧運轉播國家隊」的概念，並不是要培養「免費仔」，而是希望讓奧運轉播普及化，並且先由出資國家來主導，再分發給許多的轉播平台，透過轉播平台的轉播權利金，以及賽事期間的廣告投注，達成更大的效益，回饋給民眾免費觀看奧運，葉元之也舉香港為例，香港政府出資購買所有奧運的轉播權，因為香港政府發現，透過普及化的奧運轉播，除了能刺激運動產業的消費，對於香港本地的觀光消費也有正向的發展，民眾也不會再抱怨看不到某項特定項目，
葉元之最後說道，或許民眾不是不願意多花幾百塊去訂閱奧運轉播，只是多訂一個頻道對一時興起的他們來說過於麻煩，如此一來可能就會喪失一個能增加奧運曝光的機會政府能夠去思考這項議題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
葉元之提到，過往台灣人民都認為棒球是台灣的國球，但事實上根據民調，在「麟洋配」衛冕兩屆奧運男雙羽球金牌後，國人關注的運動項目，羽球以58.6%擠下棒球的47.6%，成為最受關注的運動，可見從奧運的熱度能增加國人對特定項目的興趣，這時能夠有普及化的轉播就是成功幕後的最大推手。
並非養成「免費仔」 葉元之盼奧運轉播普及化
葉元之也回應了，「奧運轉播國家隊」的概念，並不是要培養「免費仔」，而是希望讓奧運轉播普及化，並且先由出資國家來主導，再分發給許多的轉播平台，透過轉播平台的轉播權利金，以及賽事期間的廣告投注，達成更大的效益，回饋給民眾免費觀看奧運，葉元之也舉香港為例，香港政府出資購買所有奧運的轉播權，因為香港政府發現，透過普及化的奧運轉播，除了能刺激運動產業的消費，對於香港本地的觀光消費也有正向的發展，民眾也不會再抱怨看不到某項特定項目，
葉元之最後說道，或許民眾不是不願意多花幾百塊去訂閱奧運轉播，只是多訂一個頻道對一時興起的他們來說過於麻煩，如此一來可能就會喪失一個能增加奧運曝光的機會政府能夠去思考這項議題。