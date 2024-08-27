《六人行》慶30周年馬拉松播映！DC系列衍生作品《企鵝人》將上線

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▲柯林法洛（Colin Farrell）主演的《企鵝人》也終於要上線，此為DC Studios延續《蝙蝠俠》犯罪系列的作品。（圖／ HBO GO提供）

▲日本動畫系列《瑞克和莫蒂：日本動畫》全10集上架。（圖／ HBO GO提供）

▲驚悚片《帝國浩劫：美國內戰》背景為反烏托邦的未來美國。（圖／ HBO GO提供）

HBO GO 9月推出多部精彩作品，經典動畫《瑞克和莫蒂：日本動畫》全數上架，還有克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）領銜主演的《帝國浩劫：美國內戰》，不僅如此，為了歡慶《六人行》30周年，平台推出馬拉松式播映，讓影迷們一飽眼福；在引頸期盼下，柯林法洛（Colin Farrell）主演的《企鵝人》也終於要上線，此為DC Studios延續《蝙蝠俠》犯罪系列的作品，讓不少英雄迷十分期待。由極富遠見的導演佐野隆史所製作的全10集日本動畫系列《瑞克和莫蒂：日本動畫》，觀眾將跟著瑞克、莫蒂以及史密斯家族的其他成員一同踏上一段星際探險旅程。日語及英語的聲優陣容包含：多田野曜平（Youhei Tadano）、 Joe Daniels飾演瑞克；千葉恵佑（Keisuke Chiba）、Gabriel Regojo飾演莫蒂；松井曉波（Akiha Matsui）、Donna Bella Litton飾演桑美。《帝國浩劫：美國內戰》由電影製片人亞力克斯嘉蘭（Alex Garland）推出，描述在反烏托邦的未來美國，一支隨軍記者團隊在反叛勢力攻陷白宮前與時間賽跑，急速趕往華盛頓特區。由克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）、華格納莫拉（Wagner Moura）、卡莉史派妮（Cailee Spaeny）、史蒂芬麥金利亨德森（Stephen McKinley Henderson）、水野索諾亞（Sonoya Mizuno）與尼克奧佛曼（Nick Offerman）領銜主演。今年（2024）迎來《六人行》30周年，馬拉松式播映將在9月2日至9月30日，每週一至週五晚上7點20分播出。原創影集《企鵝人》將於9月20日（五）上線，這部共8集有限影集的後續新集數將自9月30日起，每週一上線。此DC Studios作品延續電影製片人麥特李維斯（Matt Reeves）的史詩《蝙蝠俠》犯罪系列，並由柯林法洛（Colin Farrell）、克莉絲汀米利歐提（Cristin Milioti）、Rhenzy Feliz、麥可凱利（Michael Kelly）等陣容領銜主演。