這位服務生真的毛很多！橘貓「桌上幫客人點餐」　一臉淡定秒暴紅

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▲除了擔任點餐服務生之外，Tony有時候還要客串當貓咪吉他。（圖／tony_thesleepingcat）

▲Tony與夥伴貓咪常常在餐酒館服務客人。（圖／tony_thesleepingcat）

▲Tony辛苦工作一整天累累了。（圖／tony_thesleepingcat）

這位服務生真的毛很多！日前在社群平台Tiktok上，有一隻橘貓竟然充當餐廳服務員，身上掛著QR碼待在桌上等待客人掃描點餐，淡定又可愛的模樣也瞬間暴紅，而這位可愛服務生所在地點也曝光了。2024年8月25日，一隻橘貓在餐酒館打工的可愛畫面流出，只見畫面中貓咪淡定的坐在桌子上，等待客人掃描進行加點，而且對於合照也來者不拒，影片曝光短短兩天，立刻吸引超過1390萬次觀看。其實這隻橘色貓咪名叫Tony，目前兩歲半大，住在泰國馬哈沙拉堪府的一間餐酒館過去曾是流浪貓咪，但在一次無意間闖入了餐酒館之後，就被店家老闆收養至今，而且情緒穩定的牠也成為了店裡的頭牌服務員。Tony身上總是掛著一個QR碼，讓客人可以透過手機掃描進行點餐，除此之外還有一個Tony特別打賞的QR碼，歡迎客人為這位勤奮的小員工打賞罐罐錢。Tony打工的可愛影片暴紅後，吸引全世界的網友瘋狂大讚「橘貓打工辛酸畫面流出（誤」 、「牠有沒有加班費阿，老闆罐罐多給一點」 「我也要一隻能工作的貓咪XD」 。