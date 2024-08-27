1歲童剴剴遭虐死！兒盟社工被起訴　委律師5點聲明：偵訊前已社死

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▲剴剴遭虐死一案，台北地檢署今偵結，將陳姓社工依過失致死等罪嫌起訴。（圖／記者徐銘穗攝）

▲陳姓社工委任律師聲明。（圖／兒盟提供）

台北1歲男童「剴剴」去年疑遭劉姓保母姊妹虐死，檢方偵辦發現，主責的兒福聯盟陳姓社工訪視時曾發現剴剴受傷，卻沒有依規定確保剴剴身心狀況，甚至還與保母姊妹說謊，造假部分訪視報告，今（27）被台北地檢署依過失致死、偽造文書等罪嫌起訴。對此，陳姓社工透過兒盟發出5點聲明，強調偵訊前已社會性死亡。稍早，兒盟透過媒體聯絡LINE群回應北檢偵結起訴一事，其中一份是陳姓社工委任合里聯合法律事務所發出的聲明書，5點聲明包括，強調本案從檢警偵辦之初，相關偵查過程已不斷外洩，輿論風向誤導社工為實際訪視，3月12日配合調查，卻被以「無正當理由不到場」為由拘提並上銬，再刻意讓媒體拍攝，「社工在接受偵訊前，某程度以被宣告社會性死亡」。社工於聲明中也強調，為實際訪視而偽造工作紀錄、收受回扣、包庇保母等都屬不實報導。「針對究竟有無訪視一事，檢方經查證社工提出之訪視照片、影片、對話紀錄、醫療單據等，即未再提出質疑」，輿論未審先判。她強調，身為社會安全網第一線的社工，並無知情不報、見死不救、蓄意包庇等情形。對於保母的蓄意欺瞞，陳姓社工強調，她與社會局訪視人員、牙醫都被蒙騙，卻要她一人扛過失致死等刑責，「對於這樣起訴的結果深表遺憾與不解」，強調持續配合調查，針對起訴書就事實及規範有所誤解之處，將逐一還原釐清，證明清白。