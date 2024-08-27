台南死亡車禍！騎士遭碎玻璃割頸亡　身分曝光「阿堂鹹粥」長孫

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本月23日，台南市中西區發生一起死亡車禍，27歲張姓男子騎車行經永福路口時，與對向左轉的計程車發生碰撞，張男不慎遭車窗碎裂的玻璃割破頸動脈，送醫搶救不治。而張男的身分曝光，竟是台南知名老店「阿堂鹹粥」創辦人張春堂的長孫，張男不幸因車禍去世，胞弟也在臉書發文哀悼「希望下輩子還能一起當兄弟」。據了解，案發當天，張男騎車行經永福路口，64歲計程車司機侯姓男子，沿民權路東向西行，於永福路口時直接左轉，與對向直行的張男發生碰撞，張男因撞擊力、撞碎計程車右車窗，左臉到頸部遭的碎玻璃割傷約15公分傷口，警消獲報到場，將張男緊急送往成大醫院搶救，但仍因傷重宣告不治。警方調查，張男是台南老店「阿堂鹹粥」創辦人張春堂的長孫，不幸因車禍離世，胞弟也在臉書發文「我很高興這次的人生是你來當我哥哥，也很感謝你在我最迷茫的時候鼓勵我...希望下輩子我們還能當兄弟，一起打魔物」，並PO出一張與哥哥童年時期的合照，文字間充滿對哥哥的不捨。