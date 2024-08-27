就職100天！賴清德一天行程不間斷　用選舉補助款做這些事　

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▲賴清德上午視察行程前往新店安坑國小，特別關心今年得到總統教育獎的14歲孩子張祖銘。（圖／總統府提供）

總統賴清德上任屆滿100天，其今（27）日行程從早到晚不間斷，一早特別前往新店，關心今年得到總統教育獎的孩子「角力選手」張祖銘，以及角力隊全體學生的練習狀況，現場更暖心送禮，要為每位角力隊孩子送上一雙安全舒適的新鞋，為辛苦練習的大家加油打氣。賴清德上午視察行程前往新店安坑國小，特別關心今年得到總統教育獎的14歲孩子張祖銘。張祖銘來自隔代教養家庭，與阿嬤相依為命，小學二年級開始因緣際會接觸角力練習，愈練愈有心得，至今分別拿下新北市角力錦標賽、全國角力錦標賽、總統盃全國角力錦標賽冠軍，堪稱奪冠大滿貫。賴清德來到角力隊教室，專注看著角力隊同學的練習過程，並觀看張祖銘與李璽恩兩位同學的角力實戰，過程精彩，雙方都展現十足拚勁，超齡表現讓賴清德驚嘆不已。事後，賴清德也分別問起張祖銘、李璽恩的練習甘苦談，兩位小朋友表示，希望未來能夠有機會入選國家隊，代表台灣出國比賽，為國爭光，賴清德感動祝福，「美夢成真，繼續加油」，同時不忘叮囑「小心別受傷」。聽聞角力隊孩子們鞋子數量不夠，有些鞋子的狀況已經不堪使用，賴清德當場暖心送禮，要幫角力隊每一位同學換新鞋，賴清德說「要讓大家擁有一雙適合、安全、舒適的鞋子」。據悉，為角力隊孩子購買新鞋的這筆經費，賴清德將以總統大選中獲得的選舉補助款支應，今年初賴清德、蕭美琴贏得總統大選後，獲得逾1.6億元補助款，賴清德在選後宣布，選舉補助款將分成三等份使用，第一部分捐作公益、第二部分提供創黨、建黨黨員生活弱勢照顧，以及年輕黨工出國歷練深造、第三部分則依規定回捐給黨。