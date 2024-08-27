韓國羽球賽／「麟榤配」激戰56分鐘險勝！王齊麟、邱相榤晉級16強

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台灣羽球男雙組合「麟榤配」王齊麟與邱相榤，今（27）日在韓國羽球公開賽男子雙打32強遭遇地主申白喆與高成炫組合，此役「麟榤配」與對手糾纏到決勝局才分出勝負，「麟榤配」在日前的日本羽球公開賽止步男雙16強，世界排名204名的韓國組合申白喆與高成炫，其中申白喆過去跟李龍大是世界排名第一，已經34歲，還是很有經驗，高成炫也已經37歲，還在場上奮戰。次局前段雙方打得激烈，比分互有領先，申白喆與高成炫拉出一波6：3的攻勢，以11:8進入技術暫停，落後的「麟榤配」在暫停後急起直追，雙方追得驚險，但是申白喆與高成炫拿到21:19扳平戰局。即便被對手取得賽末點，「麟榤配」連續化解對方2個賽末點，並與申白喆與高成炫一路激戰到23:23，「麟榤配」先是靠著對手回球出界取得第24分，最後藉由王齊麟的殺球拿下重要的第25分，以25:23取得第3局。