韓國羽球賽／「麟榤配」激戰56分鐘險勝！王齊麟、邱相榤晉級16強

台灣羽球男雙組合「麟榤配」王齊麟與邱相榤，今（27）日在韓國羽球公開賽男子雙打32強遭遇地主申白喆與高成炫組合，結果「麟榤配」僅用56分鐘就晉級16強，以21:12、19：21、25：23驚險擊退韓國組合，順利晉級男雙16強。韓國羽球公開賽是世界羽球總會BWF超級500級賽事，由於奧運過後，日本公開賽、韓國公開賽很密集，因此不少選手都因傷退賽，或是直接選擇棄賽。
「麟榤配」再度登場 驚險過關
此役「麟榤配」與對手糾纏到決勝局才分出勝負，「麟榤配」在日前的日本羽球公開賽止步男雙16強，韓國羽球公開賽將是兩人合拍後的第2場國際公開賽，「麟榤配」是第一次遇到韓國組合，過去王齊麟與李洋搭配時曾與此組合交手過3次，以2勝1敗取得對戰優勢。
世界排名204名的韓國組合申白喆與高成炫，其中申白喆過去跟李龍大是世界排名第一，已經34歲，還是很有經驗，高成炫也已經37歲，還在場上奮戰。
此役一開賽，「麟榤配」打得出色，一波3:0的攻勢領先，「麟榤配」先以11比5進入技術暫停，帶著6分領先優勢的「麟榤配」，輕鬆以21:12領先。
次局前段雙方打得激烈，比分互有領先，申白喆與高成炫拉出一波6：3的攻勢，以11:8進入技術暫停，落後的「麟榤配」在暫停後急起直追，雙方追得驚險，但是申白喆與高成炫拿到21:19扳平戰局。
決勝局，雙方前段仍是旗鼓相當，「麟榤配」以11比9進入技術暫停，雙方在暫停後，「麟榤配」一度以17比13領先對手，不過申白喆與高成炫相當有韌性，硬是將比分追平，甚至以20:18聽牌。
即便被對手取得賽末點，「麟榤配」連續化解對方2個賽末點，並與申白喆與高成炫一路激戰到23:23，「麟榤配」先是靠著對手回球出界取得第24分，最後藉由王齊麟的殺球拿下重要的第25分，以25:23取得第3局。
韓國公開賽今天進行第一日賽程，「麟榤配」驚險過關外，名列男雙第3種子的李哲輝／楊博軒也以21：13、21：15擊敗林煜傑／陳子睿，兩組台將第二輪就要上演「台灣內戰」。
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此役「麟榤配」與對手糾纏到決勝局才分出勝負，「麟榤配」在日前的日本羽球公開賽止步男雙16強，韓國羽球公開賽將是兩人合拍後的第2場國際公開賽，「麟榤配」是第一次遇到韓國組合，過去王齊麟與李洋搭配時曾與此組合交手過3次，以2勝1敗取得對戰優勢。
世界排名204名的韓國組合申白喆與高成炫，其中申白喆過去跟李龍大是世界排名第一，已經34歲，還是很有經驗，高成炫也已經37歲，還在場上奮戰。
此役一開賽，「麟榤配」打得出色，一波3:0的攻勢領先，「麟榤配」先以11比5進入技術暫停，帶著6分領先優勢的「麟榤配」，輕鬆以21:12領先。
次局前段雙方打得激烈，比分互有領先，申白喆與高成炫拉出一波6：3的攻勢，以11:8進入技術暫停，落後的「麟榤配」在暫停後急起直追，雙方追得驚險，但是申白喆與高成炫拿到21:19扳平戰局。
決勝局，雙方前段仍是旗鼓相當，「麟榤配」以11比9進入技術暫停，雙方在暫停後，「麟榤配」一度以17比13領先對手，不過申白喆與高成炫相當有韌性，硬是將比分追平，甚至以20:18聽牌。
即便被對手取得賽末點，「麟榤配」連續化解對方2個賽末點，並與申白喆與高成炫一路激戰到23:23，「麟榤配」先是靠著對手回球出界取得第24分，最後藉由王齊麟的殺球拿下重要的第25分，以25:23取得第3局。
韓國公開賽今天進行第一日賽程，「麟榤配」驚險過關外，名列男雙第3種子的李哲輝／楊博軒也以21：13、21：15擊敗林煜傑／陳子睿，兩組台將第二輪就要上演「台灣內戰」。