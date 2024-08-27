陳姓女社工因剴剴案遭檢方起訴　兒盟回應「仍待釐清」：絕不包庇

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台北市1歲男童「剴剴」遭到劉姓保母虐死一案引發全民關注，檢方經查負責督導的陳姓女社工除了未依規定訪視，還在男童過世後與兒童福利聯盟同仁成立內部群組，商討如何修改與增補相關內容，今（27）日遭到地方檢察署依照偽造文書、過失致死等罪起訴。兒福聯盟稍晚對此回應，應有細節仍待釐清，「兒盟不曾也絕不會指示社工進行任何非法的行為，更未有任何包庇的情事。」回顧事發經過，劉彩萱、劉若琳姊妹都是領有合格證照的保母，其中姊姊劉彩萱2023年9月1日起透過兒福聯盟轉介後以每天1000元，24小時照顧剛滿1歲、等待領養的男童剴剴，妹妹劉若琳也有協助照顧事宜。不過讓人髮指的是，剴剴後來卻遭劉姓保母姊妹餵食烤焦、接近壞掉的食物、廚餘等，晚上還將他的雙手反綁，動輒推打腳踹，以致後來頭骨凹陷，臀部、雙腿也有骨折變形，牙齒更被打到剩下8顆，生殖器也被燒到焦黑，就連10隻手指頭的指甲都遭拔光，最終營養不良死亡。不僅如此，按照兒福聯盟規定，理應每月到府督導個案的陳姓女社工，也被查出疑似未有如實訪視、造假資料等情況，還在剴剴過世當天偕同同仁陸續成立2個群組，負責整理此案過程，並且商討如何修改、增補相關報告內容。台北地檢署認為，陳姓女社工撰寫的訪視紀錄部分內容造假、時間錯置，雖然對方否認犯行，檢察官認為證據確鑿，因此依照偽造文書、過失致死等罪提起公訴。針對此事，兒福聯盟今日稍早僅稱「還沒收到起訴書，待了解內容後再回應」，稍晚則以聲明回應，起訴社工應有細節仍待釐清，尤其需要理解社會工作者在服務期間可能面臨的實際困難，因此無法僅依書面規章進行判斷，而且外界提到同仁透過「內部群組」討論案件資料，實際應為檢討小組釐清案件建立的緊急應變措施，目的是在釐清案件、持續提供家屬、各個網絡單位必要資訊。兒福聯盟強調，不曾也絕不會指示社工進行任何非法的行為，更未有任何包庇情事，「社會安全並不僅是單靠社工的努力，仍需各界通力合作，彼此扶持，方能構築成一個更完善綿密的社會安全網。兒童福利聯盟身處社安網其中一環，願和所有助人工作者一起進步，為了健全完善的兒童福利制度持續努力。」