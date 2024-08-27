台南幫捲司法案！民進黨廉政會討論陳宗彥、林宜瑾案「結果曝光」

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民進黨「台南幫」近期頻涉司法案件，包含民進黨立委林宜瑾疑涉詐領助理費及行政院前發言人陳宗彥涉被酒店業者性招待案，為此，民進黨廉政會今（27）晚召開討論相關懲處，主委邱駿彥表示，由於陳案時間過久，無法立案處理，但仍會建請黨中央處理；至於林宜瑾案，廉政會已立案處理，調查重點會擺在詐領助理費部分。林宜瑾疑涉詐領助理費，檢方訊後以100萬元交保；陳宗彥則被控於南市府任職時，接受不當性招待，原先因查無不法事證而簽結，後續台南地檢署重啟偵查，查出陳宗彥接受酒店業者性招待2次，且犯後態度不佳，日前偵結起訴。民進黨廉政會晚間6時30分討論陳宗彥、林宜瑾所涉的司法案件。針對陳宗彥案，邱駿彥指出，該案至今已超過10年，廉政會無法立案處理，但仍考慮民進黨重視清廉，因此決議把案子建請黨中央，依照紀律裁決條例內的規定處理，因為它適用的對象比較廣。至於紀律裁決條例最重處罰為何？邱駿彥表示，最重是除名，黨中央會依據相關規定處理，相信黨中央很快處理；他也透露，今天也有討論要修改廉政條例，要把涵蓋對象放寬到鄉鎮市長，並在明年全代會提案修法。針對林宜瑾案，邱駿彥說，林是廉政條例適用對象，因此決議立案進行調查，而調查重點會擺在詐領助理費部分，是放到自己口袋，還是用在助理身上，因為法院判決到現在有一點分歧，若是用在助理身上，可能會比較輕一點，若是放到自己口袋，會比較重一點，「我們也循著這個方向進行調查」。媒體詢問，是否會等法院判決後，才會有停權處分？邱駿彥回應，目前為止是這樣，今天廉政會只是立案，按照過去慣例，若是被羈押禁見，就馬上要處理，但林有交保，所以廉政會還要觀察、注意檢察官的進展，「誰也不曉得下星期會發生什麼樣的狀況」。邱駿彥提到，廉政會將發函給林宜瑾，「我們秘書明天就會發函」，但要看她回覆。邱駿彥補充，林宜瑾與桃園前市長鄭文燦案子無法相提並論，但一旦林宜瑾被羈押禁見，要停權多久可能要經過討論，屆時會召開會議討論。