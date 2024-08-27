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1年期義務役下基地傳裝備短缺　陸軍：分年編列預算改善

記者呂炯昌／台北報導

▲一年期義務役男期末鑑測，實施人員偽裝演練。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.20）
▲一年期義務役男期末鑑測，實施人員偽裝演練。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.20）
今年元旦起恢復1年期義務役，首批役男即將接受基地訓練，但媒體近期披露裝備短缺，恐無法達到訓練標準。對此，陸軍司令部今（27）日表示，已主動介入協助部隊解決窒礙問題，目前已規劃逐步調整編裝，分年編列預算、分階段獲得裝備，以符合實需。

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根據《聯合報》報導，1年期義務役在今年初上路，已完成首批役男入伍訓，並分發陸軍步兵守備旅，最快9月起接受為期13周基地訓練，不過步兵營幹部日前向立法院陳情部隊裝備短缺，無法達到進訓標準。報導也指出，志願役主戰部隊官兵苦於配合義務役下基地「1年1訓」政策，嚴重影響留營率。

針對媒體報導「一年期義務役下基地，裝備卻短缺」，陸軍司令部表示，已主動介入協助部隊解決窒礙問題；對於首次進訓基地的4 個步兵營，將優先採取平衡調撥方式，完成進訓裝備整備。

陸軍司令部指出，步兵旅屬擴編動員部隊，除主戰裝備外，餘裝備、人員依動員符號補足；目前已規劃逐步調整編裝，分年編列預算、分階段獲得裝備，以符合實需。

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