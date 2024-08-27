江蕙復出嗨翻大巨蛋！粉絲敲碗費玉清跟進　他本人親回19字曝答案

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▲費玉清過往有不少經典歌曲，至今都還朗朗上口。（圖／微博）

台語歌后「二姐」江蕙，在2015年宣布封麥退出歌壇，還舉辦了以「祝福」為名的演唱會，並於高雄巨蛋當作終點，當時引起不少粉絲不捨，如今有消息指出江蕙即將復出，網路上的傳言鬧得沸沸揚揚，而今（27）日，寬宏藝術也正式發出公告，證實江蕙即將在10月5日的國慶晚會中站上台北大巨蛋復出，讓歌迷嗨翻，甚至點名歌手費玉清希望他能跟進。對此，費玉清也出面回應此事：「二姐復出，是太多人的期待，也是樂迷們的福音！」根據《中時新聞網》報導，費玉清的經紀人指出：「小哥（費玉清）已經習慣了退休的生活，喜歡現在雲淡風輕的日子。」但仍有不少網友持續敲碗費玉清回歸，對此費玉清也罕見回應：「二姐復出，是太多人的期待，也是樂迷們的福音！」今年已經69歲的費玉清，過去在台灣發展演藝事業多年，留下了許多經典歌曲，包含〈一剪梅〉、〈千里之外〉等，甚至至今都還能在KTV的歌曲排行榜中看見，而費玉清過去原本和日本演員安井千惠相戀，還曾論及婚嫁，但卻因為女方希望男方入贅而破局，於是費玉清終生未娶，一生都為了歌唱而努力。另外，費玉清在2019年11月舉行告別演出後，隔年就結束經紀合約，開始了清閒的退休生活，至今都鮮少露面，但卻一直以本名「張彥亭」參與公益活動，盤點費玉清的過往公益事蹟，不僅曾捐款給「台灣貓狗聯合勸募平台」、社團法人台南市徐園長護生協會，甚至每年固定捐贈600萬台幣給不同的公益團體。而愛好小動物的費玉清更是在「台灣貓狗聯合勸募平台」的部分捐贈超過800萬元，低調善舉也讓他廣受好評。