脫稿喊「釣魚台是中國的」！NHK播報員逃回祖國　日總務大臣氣炸

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日本放送協會（NHK）電台本月19日發生一名中國籍男性播音員直播脫稿稱「釣魚島是中國的領土」等高調反日言論事件，消息傳出後引發日本群情激憤，但該名中國籍員工疑似在遭NHK解職後立刻逃回中國，就連日本總務大臣松本剛明也在內閣會議後記者會上怒批該人行為是「嚴重違背了作為公共廣播的使命」該名中國籍男性播音員所屬單位為日本放送協會委託社外機構，直播期間不僅脫稿高喊「釣魚島是中國的領土」，還用英文喊「勿忘南京大屠殺、勿忘慰安婦」等言論，消息傳出後立刻遭到NHK解職並考慮興訴索賠；然而多家中媒指出，這名前NHK中國籍員工已經透過微博「報平安」，還表示自己已經「人在祖國」。這名微博使用者名稱為「樹語treetalk」，上頭還有前NHK中國籍員工的微博認證，IP位置顯示為雲南，他在26日發文搭配一張半夜在機場降落的照片，寫道自己「歸零、歸來、平安、勿念」，同時不忘隱晦提及自己在日本工作22年、直播「脫稿」時間20多秒，還稱自己「選擇挺身而出，就必定坦然面對」。包含東方網、觀察者網等大量中國媒體皆報導這名脫稿播音員已經回到中國的消息，該篇文章超過3萬多名網友按讚，但留言評論卻正反兩極都有，有中國網友呼籲央視、央廣等官媒幫他安排工作，但也民眾批評他只是一家外包公司的員工，此舉只是損及其他在日中國人的形象。根據日媒報導，該名外部人員所簽訂業務委託合約的機構已經和NHK解除契約，其業務內容為替NHK把日文新聞稿件翻譯成中文，並在廣播中播報。此事引發日本民情激憤，NHK已經公開表示正在考慮索賠以及提出刑事告訴，日本總務大臣松本剛明則在今天的內閣會議後記者會上批評，「這違背了作為公共廣播的使命」，希望確切掌握事實，查明原因，並採取有效措施，防止這類事件未來再次發生。