中信金能否併新光金？金管會9／16前准駁　對大股東適格性這樣答

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台新金、新光金「新新併」半路殺出程咬金，中信金26日已正式向金管會申請公開收購新光金，金管會今（27）日表示，將善盡審查義務，而且是採核准制非自動生效，依法會在遞件後隔日15個工作日，也就是在9月16日前給予准駁。至於外界及台新金質疑有關中信金大股東辜仲諒適格性問題，金管會強調，這是金控發動收購，沒有大股東適格性問題，涉及到負責人部分，其積極與消極條件是否符合，在法律上都有明文的規定。金管會銀行局副局長童政彰今日在例行記者會上說明，中信金是根據金控法第36條及金控投資管理辦法相關規定，在26日向金管會申請公開收購新光金，依規定，金管會將須在9月16日前作出准駁決定。至於金管會在收到申請案隔日起15個工作日內必須准駁，若無表示意見就視為同意。他說，這明定於金控法第36條且在2001年就已明文規定，當時立法背景主要考量金控進行轉投資時，市場瞬息萬變，因此賦予主管機關須即時審查的義務，歷來所有轉投資案件都依此規定辦理。不過，他也強調，此規定原則上是核准制，歷來實務上都沒有自動生效案件，金管會都會善盡審查義務。也就是說，金管會必須在收到後隔日起15個工作日內作出准駁決定，即會在9月16日前對此案作出准駁決定。不過，童政彰也提到，若金管會要求補件，也必須在剩下的工作日作出准駁決定。不過，童政彰也強調，相較合意併購，金管會對非合意併購有更高的要求，必須要資本充足、經營能力佳，本身必須有國際布局能力並負起良好企業社會責任。至於企業社會責任是否會評估大股東適格性？他說，這分兩層次，包括大股東及負責人，由於發動公開收購的是金控公司，一家金控發動收購另一家金控股票，在大股東適格性是沒有問題的。涉及到負責人的話，其積極與消極條件是否符合，在法律上都有明文的規定。至於台新金與新光金通過合意併購，根據金融機構合併法規定，依照規定，遞件時程為待股東會通過後，檢具相關書件向金管會提出申請。