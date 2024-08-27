「六星連珠」8/28夜空中現身！4生肖運勢受影響　屬羊者注意身體

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▲一年一度的中秋節即將到來，命理師艾菲爾也分析週末連假12星座各自的運勢發。（圖／翻攝Pexels）

▲小孟老師提醒，屬虎的人也要特別留意不要介入周圍人的爭吵，避免無端遭波及。（示意圖／Pexels）

明（28）日的夜空中即將迎來天文奇景「六星連珠」，水星、火星、木星、天王星、海王星和土星地球上空連成一線。對此，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，將有的朋友受到影響，須慎防相關影響。屬羊的人要特別注意身體健康，還有過去如果有舊疾的話，也比較容易會有一些健康的事情發生。屬龍的朋友也要特別的注意，容易會有交通事故、意外，或者是跌倒發生。屬虎的人也要特別留意，要小心小人或者是會有些八卦流言是非出現，所以要千萬記得，如果有同事或者周邊的人在不高興、吵架，都不要介入。屬老鼠的人如果想要投資在股票基金的話，要小心謹慎，比較容易會有投資套牢的狀況，想要購買一些商品要比價，不然就會越買越貴或是買到很貴的商品。