台新金曾提公開收購新光金遭拒　金管會稱先釐清這一點　

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中信金控發動公開收購新光金股票，導致「新新併」台新金換股併新光金可能生變。台新金總經理林維俊今（27）日在法說會上透露，2022年11月也曾向金管會提出「公開收購」新光金股票，架構與中信金現在提出的一模一樣，但遭金管會拒絕，現在金管會應採取同樣監理標準。對此，金管會表示。中信金這次是透過重訊及記者會宣布公開收購的條件，台新金2022年是否也是透過重訊公開表達收購條件，這部份要再釐清，也需檢視當年所提條件。台新金總經理林維俊今日在法說會上表示，他相信金管會不會核准中信金公開收購新光金，主要是2022年新光金董事長還是許澎時，台新金就想洽談合意併購新光金，當時沒有獲新光金正面回覆。他說，2022年11月台新金提出公開收購新光金方案，並跟金管會報告及溝通，當初提的敵意併購架構，跟中信金現在提的一模一樣，只是數字不同，但當初金管會對此有質疑用股票的話，股價會有波動，希望用百分之百現金，不要部分現金及部分股票，最後台新金公開收購新光金的規劃被金管會拒絕，希望金管會這次也採取同樣監理標準。對於台新金的說法，金管會銀行局副局長童政彰今日在例行記者會表示，這次中信金是在8月23日發布重訊並召開重訊記者會，以重訊表明所有的公開收購條件，台新金2022年是否也是透過重訊公開表達公開收購條件，台新金若有此質疑，馬詭應對照當年所提出的條件，是否跟中信金一樣，如果一樣，才會有後續提出的問題。童政彰還說，自己才是剛才接獲台新金在法說會上提出意見表達，目前資訊不對等，金管會也要檢視是否有當初的會議紀錄，建議台新先確認2022年是否以重訊發布的公開收購條件，並跟中信金這次所提條件相同， 才有接下來是否用相同標準審查的問題。