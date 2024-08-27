周子瑜跑百貨公司打工！超香制服畫面曝光　1舉動粉絲全暈船

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▲粉絲指出周子瑜非常親民，面對民眾的關心都一一回答。（圖／Threads）

韓國超強女團TWICE的忙內（意指：老么）台籍成員周子瑜，近期正忙碌於9月6日準備發行的首張SOLO專輯〈abouTZU〉，經紀公司更釋出了新回歸照跟預告短片，讓粉絲嗨翻。沒想到今（27）日周子瑜卻被粉絲直擊，突然跑到百貨公司打工，只見周子瑜綁起馬尾、穿著制服，還專業的戴起餐飲專用口罩，賣起港式麵包，甜甜笑容幾乎快融化現場粉絲，讓網友直呼：「不愧是我愛的女人！」從網友瘋傳的畫面中，可以看到周子瑜現身汝矣島現代百貨，疑似是擔任一日店長，只見她將金色長髮綁起，穿上白色POLO衫，搭配黑白條紋圍裙，戴起鴨舌帽和餐飲專用口罩，整個人比在舞台上時還要親民，面對粉絲的搶拍，周子瑜全程微笑回應，還時不時朝粉絲揮手，相當可愛，面對粉絲詢問是否可以擺出「TT」的手勢，她也立刻照做，事後還自己尷尬大笑，讓粉絲笑翻。而周子瑜現身百貨打工的影片也瞬間在網路上瘋傳，不少民眾大讚周子瑜十分親切：「講話一直都軟軟的好溫柔」、「子瑜真的好漂亮、太漂亮了」、「子瑜寶寶真的好美」、「有女兒第1天上幼兒園的既視感」、「臉小到不可思議！」根據了解，周子瑜近期為了SOLO專輯，正在努力參加綜藝節目，這次現身汝矣島現代百貨，就是登上KBS製作的《快閃登陸大作戰》，在一間香港人氣麵包店當店長，據悉這家店的招牌是布丁麵包，因為實在太美味，每天都吸引不少客人搶買。