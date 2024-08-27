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IKEA假手不能比中指了！店員出招終結亂象　5萬人笑瘋：變加藤鷹

記者潘毅／綜合報導

▲IKEA架子上常出現的假手模型，常被許多客人拿來玩，幫它比出國際通用手勢。（示意圖／翻攝Tiktok）
▲IKEA架子上常出現的假手模型，常被許多客人拿來玩，幫它比出國際通用手勢。（示意圖／翻攝Tiktok）
IKEA 宜家家居是許多民眾很愛逛的家具店，除了觀賞各種各種新式家具，餐廳的瑞典肉丸也是一大亮點。至於比較調皮的顧客，一定都注意過IKEA架子上常常出現的假手模型，甚至還會幫它比出「國際通用」手勢，近期就有網友發現，店員已經將假手綁上束帶固定，但手勢也讓5萬多網友笑瘋喊「變加藤鷹了！」

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▲全球首座IKEA空中花園在台中店頂樓，6月3日正式開幕。（圖／IKEA提供）
▲IKEA 宜家家居是許多民眾很愛逛的家具店，除了觀賞各種各種新式家具，餐廳的瑞典肉丸也是一大亮點。（示意圖／IKEA提供）
一位網友昨（26）日在社群平台Threads上發文分享，在逛IKEA賣場時，發現貨架上所有的木製模型假手商品「HANDSKALAD」，食指與中指被店員用束帶綁在一起，中指無法一枝獨秀，讓他忍不住笑稱「IKEA現在不讓人比中指了」。

貼文曝光後，也立刻引發大批常客驚呼「去IKEA少一個樂趣了」、「大家玩到店員受不了了」、「結果現在手勢變得像加藤鷹了」、「每次去IKEA必定會看到的風景不見了XD」。

▲加藤鷹金手指痊癒，考慮在台灣復出。（圖／SWAG提供）
▲加藤鷹招牌的金手指手勢。（示意圖／SWAG提供）
事實上，將 IKEA 木製模型假手拿來比中指的現象，在全球的門市都曾發生過，去年外國IKEA店員meuky就曾分享自己的工作內容，就包含上下班的開始與最後，要進行巡視場地並將中指手勢一一復原的過程，中指亂象也讓員工們不堪其擾，因此也有部分門市出動束帶，讓客人無法隨意把玩這些手手。


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