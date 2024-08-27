中信、台新誰能娶到新光金？金管會稱一視同仁　揭審核4大權益　

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台新金、新光金以換股推動「新新併」，中信金卻「攔轎搶親」，要透過非合意的「公開收購」新光金，這也是首次有「合意」與「非合意」同時搶親的金融併購案例，市場甚至也質疑中信金非合意併購最後演變「三合一」併購案，連台新金也被併了。對此，金管會今（27）日表示，「依法行政、一視同仁」，金管會對市場未來發展也有想定及推演，一定會確保金融市場穩定及發展，對市場也有全盤掌握，但不宜對外說明，並揭示金管會審查著重4大層面利害關係人權益，包括社會大眾、客戶、員工及股東權益。金管會銀行局副局長童政彰在例行記者會說明，金管會對敵意併購賦予更多條件，包括資本充實、經營能力佳、國際展望、良好企業責任，而「合意」與「非合意」併購走的是兩個是不同的法律關係，金管會會依法制、公開透明、自由競爭，沒有預設立場。對於台新金總經理林維俊表示未來可能調高換股比例，併購案是否變成價格戰？童政彰說，不論是什麼戰，合意或非合意併購走的是不同的法令，無論哪一種，金管會都有想定及推演，已經通盤考慮，目前3家發展並沒有超乎金管會的掌握，金管會也一定會確保市場穩定、發展及相關利害關係人的權益，都要衡平考量。童政彰強調，金融機構合併過程涉及4大層面利害關係人的權益，社會大眾的權益最上位，合併前後金融穩定及促進市場競爭效益，公平透明的金融服務落實社會責任，再來是金融機構客戶本身的權益，客戶服務不受影響，有沒有公平待客、友善金融環境等，然後是員工的權益，確保充分考量就業穩定、職涯、文化融合、薪資合理性等，要有溝通管道，當然，還有股東的權益，對股東價值，公平對待股東，符合公司法及相關法，透明公開且依法參與決策等，都會去考量。他指出，不同併購方式，現行都有法律可依循，金管會會依法律規定審查，過去完成的金融併購案有合意併購、也非合意併購案例，法制面完備，市場實務面也有實例，對於不同情境，金管會都會秉持原則審查，在法制、公開透明、自由競爭社會底下，金管會不會有任何預設立場。