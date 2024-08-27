鄭文燦涉貪檢起訴求重刑12年　綠廉政會曝「這關鍵」才會除名

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桃園前市長鄭文燦疑涉貪案，桃園地檢署今（27）日偵結起訴鄭文燦，並請求判重刑12年。對此，民進黨廉政會主委邱駿彥晚間受訪時表示，目前鄭文燦已被停權3年，若一審被判決有罪，會討論是否除名。鄭文燦7月涉案被收押禁見時，民進黨廉政會已決定將鄭文燦停權3年。桃園地檢署今天偵結指出，依貪污治罪條例起訴鄭文燦及共犯等共11人，建請重判有期徒刑12年。民進黨廉政會晚間6時30分召開，討論行政院前發言人陳宗彥、民進黨立委林宜瑾及鄭文燦所涉的司法案件。針對鄭文燦案，邱駿彥受訪時說，7月中時已決議將鄭停權3年，原則上，廉政條例是一審判決有罪時，就要重新討論是除名，還是停權，而現在只是起訴而已；邱駿彥表示，鄭文燦雖然今天被起訴，但他已在停權時間內，所以廉政會不會再做另外處分。邱駿彥也補充，民進黨桃園市議員張肇良也捲入與鄭文燦案，但他現在的身分並非案發時身分，當時只是在桃園市擔任市政顧問，因此也不是廉政條例的適用對象，廉政會將建請黨中央，而黨中央則會請地方黨部評議處理。此外，邱駿彥透露，鄭文燦案還有案外案，法院指出鄭文燦開庭前就先用Line串證，檢方今也依洩密罪嫌起訴鄭文燦律師游琦俊，並建請法院從重量刑，而游琦俊也是廉政會廉政委員之一，但他昨天就已請辭。