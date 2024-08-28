征戰世界更便捷 　黃偉哲贈奧運拳擊隊選手及教練行李箱

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▲慶功宴前辦理「粉絲見面會」，現場發送拳擊選手限量海報並開放前 100 組粉絲合影，熱情粉絲氣氛相當熱烈。(圖／南市府提供)

為慶祝及表揚我國優秀拳擊選手於這屆巴黎奧運會榮獲1金2銅的佳績，臺南市政府攜手中華民國拳擊協會於27日在福爾摩沙遊艇酒店舉辦粉絲見面會及慶功宴，市長黃偉哲率市府團隊出席，歡迎奧運英雄蒞臨臺南，並致贈臺南在地優質的客製行李箱，選手及教練征戰世界時，更為便捷。黃偉哲除感謝及肯定中華民國拳擊協會及選手教練們的將士用命，努力不懈，方能榮獲佳績，其榮耀也屬於後勤人員及所有支持者。他也感謝拳擊協會特別蒞臨臺南辦理慶功宴，讓臺南與有榮焉。慶功宴前辦理「粉絲見面會」，現場發送拳擊選手限量海報並開放前 100 組粉絲合影，有熱情粉絲昨天晚上專程南下，早上8點就開始排隊，陸續抵達的粉絲們將現場擠得水洩不通，當選手進場時，尖叫聲及拍照的閃光此起彼落，氣氛相當熱烈。慶功宴上，中華民國拳擊協會理事長許明杰頒贈獎金予表現優異選手，並現場加碼頒發一百萬元獎金予獲奧運金牌的選手林郁婷。為象徵傳承及鼓勵新秀，這次6位奧運選手也將拳擊手套傳承予台南市的選手，期望未來也能有出身南市的選手在奧運獲得榮耀。拳擊協會說，這屆奧運我國有 6 位拳擊好手參賽，包含林郁婷、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、賴主恩及甘家葳，代表隊展現世界級實力，以卓越技術及無畏精神與強敵拼搏，一路披荊斬棘，過關斬將，最終奪得 1 金 2 銅，創下拳擊代表隊史上最佳成績，同時也深獲國際肯定。